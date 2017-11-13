Єврокомісія створила експертну групу для боротьби з фейковими новинами

"Ми живемо в вік, коли потік інформації і дезінформації став майже беззупинним. Тому ми повинні дати нашим громадянам засоби для відокремлення фейкових новин, збільшити довіру онлайн і впорядковувати інформацію, яку вони отримують", - заявив віце-президент Єврокомісії Франс Тіммерманс.

Європейська комісія запросила експертів подавати свої заявки на участь в цій групі. Результатом обговорення теми боротьби з дезінформацією повинні стати варіанти можливих заходів щодо поліпшення доступу до надійної і точної інформації.

Обговорення стосуватимуться трьох основних сфер: обсяг проблеми, оцінка заходів які були прийняті платформами, медіа-компаніями та організаціями громадянського суспільства для протидії розповсюдженню фальшивих новин в Інтернеті, а також можливі майбутні дії щодо посилення доступу громадян до надійної та перевіреної інформації та запобігання розповсюдженню дезінформації в Інтернеті.

"Ми повинні знайти збалансований підхід між свободою слова, плюралізмом ЗМІ і правом громадян на доступ до різнобічної та надійної інформації", - прокоментував єврокомісар з питань єдиного цифрового ринку Андрус Ансіп.

Робота групи має розпочатися у січні 2018 року, працюватиме вона декілька місяців. Доповіді групи мають бути представлені у квітні наступного року.