Єврокомісія створила експертну групу для боротьби з фейковими новинами
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Європейська комісія створила експертну групу "високого рівня" для боротьби з фейковими новинами, в яку повинні увійти вчені, онлайн-платформи, ЗМІ та громадські організації. Про це повідомляється у прес-релізі Єврокомісії, передає УНН.
"Ми живемо в вік, коли потік інформації і дезінформації став майже беззупинним. Тому ми повинні дати нашим громадянам засоби для відокремлення фейкових новин, збільшити довіру онлайн і впорядковувати інформацію, яку вони отримують", - заявив віце-президент Єврокомісії Франс Тіммерманс.
Європейська комісія запросила експертів подавати свої заявки на участь в цій групі. Результатом обговорення теми боротьби з дезінформацією повинні стати варіанти можливих заходів щодо поліпшення доступу до надійної і точної інформації.
Обговорення стосуватимуться трьох основних сфер: обсяг проблеми, оцінка заходів які були прийняті платформами, медіа-компаніями та організаціями громадянського суспільства для протидії розповсюдженню фальшивих новин в Інтернеті, а також можливі майбутні дії щодо посилення доступу громадян до надійної та перевіреної інформації та запобігання розповсюдженню дезінформації в Інтернеті.
"Ми повинні знайти збалансований підхід між свободою слова, плюралізмом ЗМІ і правом громадян на доступ до різнобічної та надійної інформації", - прокоментував єврокомісар з питань єдиного цифрового ринку Андрус Ансіп.
Робота групи має розпочатися у січні 2018 року, працюватиме вона декілька місяців. Доповіді групи мають бути представлені у квітні наступного року.