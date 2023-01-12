Еврокомиссия поддержала идею Эстонии по конфискации российских активов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Еврокомиссия поддерживает идею Эстонии насчет ареста российских активов и последующей передачи их Украине. Об этом сообщил представитель Комиссии ЕС Кристиан Виганд во время брифинга, передает УНН.
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"Пока российская агрессия в Украине продолжается, чрезвычайно важно, чтобы ограничительные меры ЕС были полностью внедрены, а нарушение этих мер не окупилось. Вот почему мы поддерживаем это предложение... Мы, конечно, не комментируем такие объявления, но я бы сказал, что это хорошо, если страны-члены уже делают шаги в подобном направлении", - сказал он.
Детали
Он отметил, что Еврокомиссия также помогает конфисковать активы, которые некоторые лица или организации пытаются скрыть и избежать санкций, и добавил, что это часть усилий ЕС по предоставлению таких средств для восстановления Украины.
Напомним
Эстония уже в январе планирует разработать юридическую базу для ареста российских активов и последующей передачи их Украине.