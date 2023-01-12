Єврокомісія підтримала ідею Естонії щодо конфіскації російських активів

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"Поки російська агресія в Україні триває, надзвичайно важливо, щоб обмежувальні заходи ЄС були повністю впроваджені, а порушення цих заходів не окупилося. Ось чому ми підтримуємо цю пропозицію... Ми, звичайно, не коментуємо такі оголошення, але я б сказав, що це добре, якщо країни-члени вже роблять кроки в подібному напрямку", - сказав він.

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Він зазначив, що Єврокомісія також допомагає конфіскувати активи, які деякі особи чи організації намагаються приховати й уникнути санкцій, і додав, що це частина зусиль ЄС щодо надання таких коштів для відновлення України.

Нагадаємо

Естонія вже у січні планує розробити юридичну базу для арешту російських активів і подальшої передачі їх Україні.