Вчера в Германии завершился главный футбольный праздник этого года - Евро-2024. Сборной Испании удалось выиграть на чемпионате Европы в четвертый раз в истории, а вот Англия проиграла в финале Евро второй раз подряд. УНН решил рассказать о том, чем запомнился чемпионат Европы, - рекорды, достижения и разочарования.

14 июля в Берлине на стадионе "Олимпийский" состоялось, вероятно, главное футбольное событие этого года - финал Чемпионата Европы, в котором за главный европейский трофей сошлись сборные Англии и Испании.

Путь к финалу

Сборная Испании выступала в группе В, которую уверенно и выиграла, набрав максимальное количество очков - 9 баллов. Соперниками испанцев в группе были победители прошлого Евро - Италия, а также Хорватия и Албания.

В первом матче против хорватов, испанцы уверенно победили со счетом 3:0. Голы на счету Альваро Мораты, Фабиана Руиса и Дани Карвахаля. Все свои голы испанцы забили в первом тайме, гарантировав себе комфортный счет до конца матча.

Во втором туре Испания противостояла Италии. Благодаря автоголу итальянского защитника Риккардо Калафиори, испанцы одержали минимальную победу - 1:0.

В заключительном туре Испания благодаря голу Феррана Торреса на 13-й минуте одержала также минимальную победу в матче против Албании - 1:0.

В 1/8 Испании противостояла сборная-дебютант Грузия. Для грузин это Евро стало первым в истории. Несмотря на полную доминацию испанцев в первые минуты матча, именно Грузии удалось открыть счет в матче благодаря автоголу испанского защитника Робена Ле Нормана. Однако, праздник для грузин длился недолго. Под занавес первого тайма полузащитник "красной фурии" Родри сравнял счет в матче, а уже во втором тайме испанцы уверенно удалось довести счет до разгромного - 4:1. За испанцев еще забивали Руис, Нико Уильямс и Дани Ольмо.

Заметим, несмотря на то, что Грузия вылетела так рано, сборники все равно стали настоящими героями для своей страны. Стоит вспомнить лишь то, что грузинам удалось уверенно победить звездную сборную Португалии - 2:0.

В 1/4 испанцы сошлись с хозяйкой Евро - Германией. К слову, немецкий полузащитник Тони Кросс, для которого этот матч стал последним в карьере, на 3-й минуте матча сфолил на Педри. Полузащитник испанцев продолжил матч, но через 5 минут понял, что не может продолжить игру и тренер Испании де ла Фуэнте заменяет Педри на Ольмо.

Именно Ольмо на 51-ой минуте матча забивает гол, выведя свою сборную вперед. На 89-той минуте полузащитник Германии Флориан Вирц сравнивает счет и матч перетекает в овертайм. На 119-той минуте Микель Мерино забивает победный матч с передачи Ольмо. Матч закончился со счетом - 2:1 в пользу испанцев.

Поэтому можем предположить, если бы Кросс не "сломал" Педри и вместо него не вышел Ольма, возможно, матч сложился бы иначе.

Перед матчем нападающий испанцев Хоселу, который является одноклубником по мадридскому "Реалу" Кросса, пошутил, что хочет в этом матче отправить Кросса на пенсию.

"Я понимаю, к чему он клонит. Он имеет право на такое желание, а я сделаю все, что в моих силах, чтобы оно не осуществилось", - ответил Кросс своему уже бывшему одноклубнику.

В 1/2 финала Испания сошлась с грозной сборной Франции. Именно французам в начале матча благодаря усилиям Килиана Мбаппе удалось открыть счет в матче, но испанцам за 4 минуты удалось сравнять счет и выйти вперед, установив окончательный счет - 2:1. Голы забивали Ламин Ямаль и Ольмо.

Сборная Англии, откровенно говоря, показывала на Евро антифутбол, из-за чего подвергалась критике не только футбольных экспертов, но и болельщиков. Вся игра англичан - это "катание" мяча на своей половине поля. Стоит лишь взглянуть на результаты команды "трех львов", где можно увидеть либо скучные "нули", либо победа с минимальным результатом.

В частности, в первом туре против сербов, англичане выиграли с минимальным счетом - 1:0. Гол на счету Джуда Беллингема.

Во втором туре подопечные Гарета Саутгейта "скатали" в ничьей с Данией - 1:1. За англичан забил Гарри Кейн.

В заключительном туре в матче против Словении были зафиксированы сухие "нули", но такая игра англичан не помешала ей выйти с первого места.

В 1/8 Англия сыграла со сборной Словакии, с которой пересекалась Украина на нынешнем Евро. Англичанам удалось вырвать победу только в дополнительное время. В частности, на 25 минуте нападающий Словакии Иван Шранц открыл счет в матче. На 90+5 минуте Беллингем сравнял счет в матче, переведя поединок в овертайм. На 91 минуте благодаря усилиям Кейна удалось вырвать волевую победу.

В 1/4 в матче против Швейцарии англичанам снова пришлось отыгрываться по ходу матча. На 75-той минуте нападающий швейцарцев Бриль Эмболо вывел свою сборную вперед. Уже через 5 минут нападающему сборной Англии Бакайо Сака удалось сравнять счет на табло, забив дальним выстрелом из-за пределов штрафной площадки.

Основное время так и завершилось при счете - 1:1 и поединок перешел в серию послематчевых пенальти, где точными оказались англичане. Защитник швейцарцев Мануэль Аканджи не смог переиграть Джордана Пикфорда, что позволило англичанам вырвать победу.

В полуфинальном матче Англия противостояла Нидерландам. Уже на 7-ой минуте полузащитник голландцев Хави Симонс открыл счет в матче, но через 10 минут Кейн сравнял счет на табло. Лишь на 90-той минуте матча усилиями Оли Уоткинса, который вышел на замену, удалось вырвать волевую победу для своей сборной.

Финал

Испанцы вышли вперед на 47-й минуте - отличился Нико Уильямс. На 73-й минуте англичане смогли сравнять счет. Коул Палмер забил красивым ударом из-за пределов штрафной площади. На 86-й минуте победный гол забил Микель Оярсабаль.

Стоит отметить, что это уже второй подряд проигранный финал для англичан. На прошлом розыгрыше Евро-2020, который был перенесен на 2021 год из-за Covid-19, англичане в финале уступили итальянцам по пенальти.

Интересные факты

Сборная Испании стала четырехкратным чемпионом Европы. Это новый рекорд, испанцы обошли немцев, которые имели три трофея. Также на счету испанской команды серебро (1984) и бронза (2020).

Впервые Испания выиграла Евро в далеком 1964 году. На Евро-2008, которое проходило в Австрии и Швейцарии, испанцам удалось в финале обыграть сборную Германии. Единственный мяч в поединке забил Фернандо Торрес.

На Евро-2012, которое проходило в Украине, испанцы на столичном НСК "Олимпийский" сокрушили сборную Италии со счетом - 4:0.

Также Испания установила рекорд чемпионатов Европы по голам за один турнир, забив 15 голов за турнир. Ранее рекорд по количеству забитых мячей на Евро принадлежал Франции, которая забила 14 голов на Евро-1984.

Как уже было отмечено, Англия проиграла во второй раз в финале Евро. В истории соревнований только 2 сборные чаще уступали в решающем поединке. Речь идет о национальных командах Германии и СССР - они проиграли по 3 матча, в которых разыгрывали кубок.

Нападающему сборной Испании и каталонской "Барселоны" Ямалю удалось также установить несколько рекордов. В частности, в первом туре против Хорватии, Ямаль вышел на поле со стартовых секунд и стал самым молодым игроком в истории турнира.

В том же матче Ямаль отдал голевую передачу на Карвахаля и стал самым молодым автором ассиста в истории чемпионатов Европы. В полуфинальном матче против Франции, Ямалю удалось отличиться голом, что позволило установить еще один уникальный рекорд - самый молодой автор гола в истории чемпионатов Европы.

Также Ямаль стал самым молодым игроком старта в полуфиналах Евро. Также благодаря ассисту на Уильямса, Ямаль стал самым молодым ассистентом в истории финалов Евро. Кроме того, Ямаль "забрал" индивидуальную награду - лучший молодой игрок турнира.

Также испанский вундеркинд стал самым молодым победителем в истории европейских форумов.

Что интересно, Ямаль сдал школьные экзамены во время Евро-2024. Выступления на чемпионате Европы по футболу Ямаль был вынужден совмещать с учебой. Во время Евро-2024 испанец сдавал экзамены ESO (аналог украинского ДПА) после завершения средней школы.

Еще одним интересным фактом в биографии Ямаля является то, что в 2007 году футболисты "Барселоны" приняли участие в фотосессии для благотворительного проекта "сине-гранатовых" и Diario Sport. 20-летнему Лионелю Месси тогда достался 5-месячный малыш Ламин Ямаль, который уже через 17 лет выиграл Евро-2024.

Бомбардирами Евро стали сразу 6 футболистов, которым удалось по 3 гола - Гарри Кейн, немец Джамал Мусиала, грузин Жорж Микаутадзе, Дани Ольмо, голландец Коди Гакпо и словенец Иван Шранц.

Однако, лучшим бомбардиром стал "автогол", которых было забито на турнире аж 10. Больше всего автоголов забивали на Евро-2020 - 11. Задал тенденцию этому австриец Максимилиан Вебер, который забил первый автогол на турнире в матче против Франции. Также в собственные ворота забивали:

Клаус Гясуля (в матче против Хорватии);

Ян Вертонген (в матче против Франции);

Антонио Рюдигер (в матче против Шотландии);

Робен Ле Норман (в матче против Грузии);

Риккардо Калафьори (в матче против Испании);

Дониелл Мален (в матче против Австрии);

Самет Акайдин (в матче против Португалии);

Мерт Мюлдюр (в матче против Нидерландов);

Робин Гранач (в матче против Португалии).

Также отметим, что на нынешнем Евро албанцу Недиму Байрами удалось забить самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы. В матче против Италии, Байрами удалось забить уже на 24-й секунде поединка.

Также защитнику сборной Турции Мериху Демиралу в матче против Австрии удалось стать автором самого быстрого гола в истории плей-офф. Демирал забил уже на 57-й секунде матча.

Кроме того, на Евро-2024 был установлен рекорд по количеству волевых побед. На турнире в Германии девять матчей было выиграно после пропущенных мячей.

До этого больше всего волевых побед в рамках одного финального турнира ЧЕ было в 2000 и 2004 годах - по 6.

Еще одно уникальные достижение установили игроки сборной Португалии - Криштиану Роналду и Пепе. Роналду принял участие в шестом чемпионате Европы. Отметим, что Роналду впервые сыграл на домашнем Евро в 2004 году. Отметим, что когда Роналду сыграл первый матч на Евро, Ямаль еще не родился.

Защитник Португалии Пепе, сыграв в матче с командой Франции в возрасте 41 года и 130 дней, стал самым возрастным игроком в истории футбольных чемпионатов Европы.

Также вратарь сборной Португалии Кошта взял пример с нашего Александра Шовковского и стал первым вратарем, который отразил 3 пенальти в послематчевой серии на чемпионатах Европы. Шовковский является единственным вратарем, которому не удалось забить в серии послематчевых пенальти, но на Чемпионате мира.

На нынешнем Евро-2024 сыграли более 10 игроков, возраст которых 35+. В частности, кроме Пепе:

Криштиану Роналду - 39 лет;

Гиорги Лория - Грузия, 38 лет;

Мануэль Нойер - Германия, 38 лет;

Лука Модрич - Хорватия, 38 лет;

Хесус Навас - Испания, 38 лет;

Юрай Куцка - Словакия, 37 лет;

Ян Вертонген - Бельгия, 37 лет;

Оливье Жиру - Франция, 37 лет;

Петер Пекарик - Словакия, 37 лет.

Также стоит вспомнить наших соотечественников Андрея Ярмоленко и Тараса Степаненко, которые сыграли на Евро в возрасте 34 лет.

Сам Степаненко отвечал критикам относительно возраста, физического состояния и пришло ли время завершать карьеру, отметив, что ему "было 34 и тогда, когда побеждали "Барселону", проводили матчи с Англией, Италией".

Также Роналду заявлял, что не планирует завершать карьеру и надеется сыграть за свою национальную команду на ЧМ-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

"Думаю, я буду доступен для Португалии на чемпионате мира 2026 года", - заявлял Роналду.

На момент проведения ЧМ-2026 Роналду уже будет 41 год.

Также интересным фактом является то, что в матче группового этапа между командами Чехии и Турции судья Иштван Ковач показал игрокам и персоналу команд 19 желтых карточек и 2 красные. Игрок чешской сборной Антонин Барак получил на 20-й минуте красную карточку, что также является рекордом Евро.

"Украинский след"

На нынешнем Евро сыграли и игроки, которые так или иначе связаны с Украиной. В частности, грузинский полузащитник Георгий Цитаишвили до 21 года имел украинский паспорт. Он также в составе сборной Украины U-20 победил на турнире молодежного чемпионата мира в 2019 году, забив в финале третий гол в ворота сборной Южной Кореи.

"Мой дедушка хотел, чтобы я играл за сборную Грузии. Когда его не стало, я принял окончательное решение, что посвящаю ему это", - объяснял смену гражданства Цитаишвили.

Также за сборную Польши сыграл полузащитник Тарас Романчук, который родился на Волыни, но в марте 2018 года официально получил польский паспорт.

Также стоит вспомнить выступления и самой Украины. В первом матче Украина сенсационно разгромно проиграла Румынии - 3:0. Во втором матче против Словакии удалось вырвать волевую победу - 2:1, а в третьем сыграть в сухую ничью с бельгийцами.

Что интересно, Украина набрала 4 очка в группе, но все равно вылетела по дополнительным показателям: по разнице мячей Украина уступила всем трем соперникам в группе.