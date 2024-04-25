Евлаш: россияне ударили, предварительно, "Искандером" по железной дороге в Черкасской области

Утром россияне нанесли ракетный удар по городу Смела Черкасской области, повредив железную дорогу и гражданскую инфраструктуру. Предварительно, это была ракета "Искандер-К". Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Воздушных сил Илья Евлаш, передает УНН.

Под утро противник выпустил одну ракету, предварительно это "Искандер-К", по Черкасской области, а именно по городу Смела, где была поражена гражданская инфраструктура и повреждено железнодорожное сообщение. Кроме того, ударом были повреждены административные здания, автомобили и гражданское имущество - заявил спикер.

Напомним

Российский ракетный удар по Черкасской области в Смеле повредил 47 частных домов, выбил окна в соседней многоэтажке и ранил 6 жителей, которые отказались от госпитализации.