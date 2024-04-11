Евлаш рассказал сколько нужно систем Patriot, чтобы защитить города от атак рф

Украине нужно не менее 25 систем Patriot, чтобы защитить города от вражеских атак. Об этом сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш во время брифинга в Media Center Ukraine, передает УНН.

Верховный Главнокомандующий Украины уже заявлял о 25 системах ПВО типа Patriot, которые могли бы сейчас обезопасить наши города от атак врага. Конечно, нам необходимо и много других средств, которые могли бы прикрывать также воздушное пространство и непосредственно на линии соприкосновения, там где держат оборону наши пехотинцы - отметил Евлаш.

В частности, он отметил и необходимость переносных зенитно-ракетных комплексов, которые используются непосредственно мобильными огневыми группами.

"Конечно, это неисчерпывающий перечень. Нам нужны и переносные зенитно-ракетные комплексы, которые эффективно применяются мобильными огневыми группами. Мы уже видели, как могут сбиваться управляемые и крылатые ракеты с помощью умелого пользования ПЗРК нашими военнослужащими Сил обороны Украины", - добавил он.

Дополнение

Во время массированной атаки рф в ночь на 11 апреля в небе над Украиной уничтожено 57 воздушных целей - 18 ракет и 39 ударных дронов типа Shahed - из 82 запущенных российскими войсками.

Напомним

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин ранее рассказал об особенностях ракет Х-59, две из которых сегодня были сбиты в небе над Украиной во время ночного удара.

"Ракеты типа Х-59 Овод - это советские дозвуковые ракеты, созданные в 1970-х годах. Сейчас россия пытается модернизировать старые Х-59 до новых модификаций: Х-59М2, Х-59МК, Х-59МК2 и Х-59МК2*. Они отличаются основными техническими характеристиками, сектором пуска, весом боевой части, а также дальностью, скоростью и высотой полета.

Модифицированная версия Х-59 МК, имеет общий вес около 930 кг, скорость полета 900-1000 км\ч, маршевую высоту полета 10-15 м (на конечном участке 4-7 м), дальность пуска до 285 км и боевую часть весом около 320 кг", - сообщил Рувин.