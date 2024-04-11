Евлаш рассказал сколько нужно систем Patriot, чтобы защитить города от атак рф

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
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Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
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Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

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КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
  •  142492 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

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В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
10 апреля 2024, 13:01  •  137147 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  133062 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  116971 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

Эксклюзив
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
10 апреля 2024, 06:41  •  98790 просмотра

Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики

Эксклюзив
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
9 апреля 2024, 18:15  •  115882 просмотра

Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники

Эксклюзив
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
9 апреля 2024, 15:37  •  115603 просмотра

Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства

Эксклюзив
Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник
9 апреля 2024, 15:10  •  114527 просмотра

Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник

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5 апреля 2024, 10:51  •  417414 просмотра

Евлаш рассказал сколько нужно систем Patriot, чтобы защитить города от атак рф

Украина нуждается как минимум в 25 зенитно-ракетных комплексах Patriot для защиты своих городов от атак российского врага, заявил представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

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Евлаш рассказал сколько нужно систем Patriot, чтобы защитить города от атак рф

Зеленский встретился с президентом Литвы: обсудили насущные потребности в ПВО

Зеленский встретился с президентом Литвы Науседой накануне саммита Триморья, обсудив последствия российских ударов, насущную потребность Украины в противовоздушной обороне и ситуацию на поле боя.

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Зеленский встретился с президентом Литвы: обсудили насущные потребности в ПВО

Харьков снова подвергся атаке россиян - ОВА

Российские войска снова атаковали Харьков, по словам главы Харьковской областной военной администрации и мэра города.

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Харьков снова подвергся атаке россиян - ОВА

Укрзализныця запускает функцию мониторинга билетов и с возможностью автовыкупа: как это работает

Укрзализныця запустила функцию мониторинга билетов с опцией автоматической покупки, что позволяет отслеживать наличие определенных мест или поездов между выбранными городами и автоматически покупать билеты, когда они появляются.

Общество •   •  12017 просмотра
Укрзализныця запускает функцию мониторинга билетов и с возможностью автовыкупа: как это работает

Третья попытка Трампа отложить судебный процесс по делу о сокрытии денег провалилась

Третья попытка бывшего президента США Дональда Трампа отложить судебный процесс по делу о взяточничестве порноактрисы Сторми Дэниелс провалилась, и судебное разбирательство начнется 15 апреля в Нью-Йорке.

Новости Мира •   •  12840 просмотра
Третья попытка Трампа отложить судебный процесс по делу о сокрытии денег провалилась

Премьер Японии выступит перед Конгрессом США с призывом возобновить помощь Украине

Премьер-министр Японии Фумио Кисида выступит в Конгрессе США с призывом продолжить военную помощь Украине и подчеркнет важность крепкого американо-японского партнерства.

политика •   •  13875 просмотра
Премьер Японии выступит перед Конгрессом США с призывом возобновить помощь Украине

Европарламент отклонил решение Урсулы фон дер Ляйен относительно кандидатуры спецпосланника Еврокомиссии

Европейский парламент проголосовал против назначения Маркуса Пипера специальным посланником Еврокомиссии из-за подозрений в непотизме, что может повредить репутации институтов ЕС.

Новости Мира •   •  12884 просмотра
Европарламент отклонил решение Урсулы фон дер Ляйен относительно кандидатуры спецпосланника Еврокомиссии

Восстановить нормальную работу ЗАЭС без Каховского водохранилища будет очень трудно - экс-глава ГИЯР

Без Каховского водохранилища восстановить нормальную работу Запорожской атомной электростанции после деоккупации будет очень сложно из-за недостаточного количества воды для охлаждения и производства электроэнергии для всех энергоблоков.

Война •   •  17102 просмотра
Восстановить нормальную работу ЗАЭС без Каховского водохранилища будет очень трудно - экс-глава ГИЯР

Удар рф по Николаеву: среди пострадавших девочка-подросток

Сегодня враг атаковал Николаев, в результате чего погибло 4 мирных жителей, еще 5 пострадали, в том числе девочка-подросток, были повреждены здания и инфраструктура.

Война •   •  15337 просмотра
Удар рф по Николаеву: среди пострадавших девочка-подросток

В Черниговской области враг за сутки обстрелял три громады, применил FPV-дрон: зафиксировано 75 взрывов

В течение суток российские войска восемь раз обстреляли три громады Черниговской области, вызвав 75 взрывов, в том числе с применением беспилотника FPV.

Война •   •  14907 просмотра
В Черниговской области враг за сутки обстрелял три громады, применил FPV-дрон: зафиксировано 75 взрывов