Есть улицы, от которых остались только название: в МВД показали, как выглядит Великописаревская громада

За десять дней оккупанты полностью уничтожили административный центр Великописаревской громады, что на Сумщине. Кадры, как выглядит громада, показали в МВД, передает УНН.

"Есть улицы, от которых остались только название. Буквально за десять дней оккупанты полностью уничтожили административный центр Великописаревской громады, что на Сумщине", - сообщают в МВД.

Отмечается, что правоохранители круглосуточно помогают местным жителям, эвакуируют из самых отдаленных сел.

На кадрах, опубликованных МВД, видны уничтоженные и поврежденные дома, лунки от снарядов.

Напомним

Обстрелы приграничных территорий продолжаются постоянно. 17 марта враг уничтожил центр поселка Великая Писаревка, что в Сумской области.

Сегодня в Сумской области в результате ракетной атаки рф на объекты энергосистемы Украины временно были введены графики аварийных отключений в ряде районов.

По состоянию на 12 часов пятницы энергетики вернули свет в 342 из 621 обесточенного в результате атаки рф населенного пункта Сумской области.