Есть консолидированная позиция всех институтов: Вениславский заявил, что Украина не планирует снижать мобилизационный возраст
Киев • УНН
Украина не собирается снижать мобилизационный возраст, несмотря на преимущество РФ в человеческих ресурсах. Вместо этого Украина полагается на инновационные средства ведения войны для асимметричного ответа.
Сейчас Украина не планирует снижать мобилизационный возраст граждан, несмотря на преимущество РФ в человеческом ресурсе. Об этом заявил народный депутат и председатель подкомитета по государственной безопасности, обороны и оборонных инноваций Федор Вениславский пишет "Украинское радио", передает УНН.
Детали
По его словам, сейчас снижение мобилизационного возраста граждан не стоит на повестке дня.
Есть консолидированная позиция всех властных институтов в Украине, что снижать возраст, с которого граждане Украины могут быть мобилизованы на сегодня никто не собирается и этот вопрос не стоит на повестке дня
Он также признал, что россия имеет значительно больший человеческий потенциал. Нардеп напомнил, что в рф мобилизуют с 18 лет и даже срочников направляют на ведение боевых действий.
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К тому же россия предлагает существенный финансовый стимул будущим военным. Кое-где выплаты за готовность воевать против Украины достигают 2 миллионов рублей.
Однако мы понимаем, что война не может быть выиграна симметрично, поэтому полагаемся на инновационные средства ведения войны, которые позволяют наносить асимметричные ответы. Поэтому равняться в человеческом потенциале на Россию мы точно не можем
В итоге он добавил, что в Украине граждане, которые самостоятельно изъявили желание поступить на военную службу могут это также сделать с 18-летнего возраста. По словам Вениславского, граждане до 25-летнего возраста могут заключить контракт даже на один год.
Напомним
Представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин заявил, что на данный момент потребности в снижении мобилизационного возраста нет.