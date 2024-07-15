Киев • УНН
Если правительство не продлит срок обновления военных данных, это приведет к коллапсу в судебной системе из-за наплыва исков по штрафам за неактуализацию учетных данных.
Если Кабмин не урегулирует, не продлит сроки обновления военно-учетных данных - это повлечет коллапс в судебной системе. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВР Сергей Евтушок, в эфире телемарафона, и объяснил почему, передает корреспондент УНН.
Истекает срок. Я думаю, что исполнительной власти немедленно нужно регулировать эту ситуацию, потому что я даже вчера и позавчера наблюдал реально большое количество людей возле ТЦК ... Эти большие очереди свидетельствуют о том, что завтра, после наступления дедлайна уже будет определенный момент не из вены этих людей, которые не могут зарегистрироваться, который даст возможность штрафовать,
Он отметил, что штрафы предусмотрены от 17 тысяч до 25,5 тысяч гривен, что является для украинцев не маленькой суммой.
Поэтому штрафы эти платиться не будут, я чувствую, что если вдруг правительство своими постановлениями, или другими подзаконными актами не урегулирует, не продлит, не пролонгирует эти сроки - это будет коллапс, коллапс в судебной системе. Потому что я предполагаю, что если будут начислены автоматически штрафы, очевидно наши суды будут завалены максимально всеми исковыми заявлениями для того, чтобы этот штраф был начислен неправомерно, незаконно. Поэтому власти нужно - это делать,
Дополнение
В Минобороны сообщали, что автоматическое наложение штрафов за не обновление военно-учетных данных до 16 июля не предусматривается. Штрафы могут быть наложены в течение трех месяцев с момента выявления правонарушения и до одного года с момента его совершения.
Кроме того, 14 июля в Минобороны отмечали, что Министерство обороны считает, что 60 дней было достаточно для обновления своих военно-учетных данных, поэтому министерство не инициирует внесение изменений в законодательство Украины о продлении срока этого обновления.