Если Кабмин не урегулирует, не продлит сроки обновления военно-учетных данных - это повлечет коллапс в судебной системе. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВР Сергей Евтушок, в эфире телемарафона, и объяснил почему, передает корреспондент УНН.

Истекает срок. Я думаю, что исполнительной власти немедленно нужно регулировать эту ситуацию, потому что я даже вчера и позавчера наблюдал реально большое количество людей возле ТЦК ... Эти большие очереди свидетельствуют о том, что завтра, после наступления дедлайна уже будет определенный момент не из вены этих людей, которые не могут зарегистрироваться, который даст возможность штрафовать, - сказал Евтушок.

Он отметил, что штрафы предусмотрены от 17 тысяч до 25,5 тысяч гривен, что является для украинцев не маленькой суммой.

Поэтому штрафы эти платиться не будут, я чувствую, что если вдруг правительство своими постановлениями, или другими подзаконными актами не урегулирует, не продлит, не пролонгирует эти сроки - это будет коллапс, коллапс в судебной системе. Потому что я предполагаю, что если будут начислены автоматически штрафы, очевидно наши суды будут завалены максимально всеми исковыми заявлениями для того, чтобы этот штраф был начислен неправомерно, незаконно. Поэтому власти нужно - это делать, - отметил Евтушок.

Дополнение

В Минобороны сообщали, что автоматическое наложение штрафов за не обновление военно-учетных данных до 16 июля не предусматривается. Штрафы могут быть наложены в течение трех месяцев с момента выявления правонарушения и до одного года с момента его совершения.

Кроме того, 14 июля в Минобороны отмечали, что Министерство обороны считает, что 60 дней было достаточно для обновления своих военно-учетных данных, поэтому министерство не инициирует внесение изменений в законодательство Украины о продлении срока этого обновления.