Еще семеро детей выехали с временно оккупированных территорий - Лубинец

Украине удалось вернуть с временно оккупированных территорий еще семь детей с семьями. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram, передает УНН.

По его словам, дети с семьями выехали из Запорожской и Херсонской областей.

Некоторые из семей пережил настоящий ужас в оккупации и стал свидетелем того, как россияне мародерствовали дома местных жителей, заставляли брать российские паспорта, совершали насилие над украинцами, заставляли детей учиться в школе по канонам "русского мира". А семьи, где есть ребята-подростки выезжали из ВОТ, чтобы их детей впоследствии не забрали в российскую армию - заявил Омбудсман.

Как указал Лубинец, родители детей заявили, что перспективы будущего на ВОТ не вписываются в дальнейшее видение жизни их семей, поэтому приняли решение выехать на подконтрольную Украине территорию.

Сейчас с ними общаются и помогают представители офиса Омбудсмена, государственные структуры и благотворительные организации. Впереди их ждет восстановление документов, устройство детей в учебные заведения и кружки, поиски работы и др.

Омбудсман поблагодарил за поддержку в возвращении детей БО "Благотворительный фонд "Рокада", ОО "Верный путь-Харьков", Благотворительный фонд "Улыбка ЮА", ЮНИСЕФ, БФ "Голоса детей" и Координационный центр по развитию семейных форм воспитания и ухода за детьми.

Дополнение

29 марта УНН сообщал, что с временно оккупированной Херсонщины удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию еще трех детей в возрасте 5, 11 и 14 лет.