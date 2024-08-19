Еще пол часа со светом: графики отключений начнут действовать с 18:00
Киев • УНН
ДТЭК сообщает об изменении времени начала действия графиков отключений электроэнергии в Украине. По информации Укрэнерго, отключения продлятся с 18:00 до 21:30 вместо ранее запланированного времени.
Сегодня действие графиков отключений в Украине начнется с 18:00, передает УНН со ссылкой на ДТЭК.
"Уточнение: действие графиков отключений начнется с 18:00", - отметили в компании.
По информации от Укрэнерго действие графиков отключений начнется с 18:00 (вместо 17:30) и продлится до 21: 30.
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