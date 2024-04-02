Еще плюс 780 оккупантов и 12 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 443 660 человек, 6998 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.03.24 ориентировочно составили:

личного состава - около 443 660 (+780) человек,

танков - 6998 (+12) ед,

боевых бронированных машин - 13350 (+29) ед,

артиллерийских систем - 11112 (+30) ед,

РСЗО - 1023 (+0) ед,

средства ППО - 744 (+0) ед,

самолетов - 347 (+0) ед,

вертолетов - 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 8779 (+22),

крылатые ракеты - 2058 (+1),

корабли /катера - 26 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 14783 (+31) ед,

специальная техника - 1832 (+6).

Дополнение

По данным Генштаба, за прошедшие сутки произошло 71 боевое столкновение на передовой. В общем, враг нанес 8 ракетных и 93 авиационных удара, совершил 126 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по врагу - Генштаб