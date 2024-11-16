Еще плюс 1650 военных, 8 танков и 28 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
Генштаб ВСУ обновил данные потерь российской армии по состоянию на 16 ноября. За сутки ликвидировано 1650 оккупантов, уничтожено 8 танков и 28 артиллерийских систем.
По состоянию на утро субботы, 16 ноября, потери личного состава российской оккупационной армии с начала полномасштабного вторжения в Украину превысили 819 тысяч военных. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.11.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 719 240 (+1650) человек,
- танков - 9338 (+8) ед,
- боевых бронированных машин - 18 994 (+26) ед,
- артиллерийских систем - 20 520 (+28) ед,
- РСЗО - 1252 (+0) ед,
- средства ППО - 999 (+0) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 18 914 (+28),
- крылатые ракеты - 2641 (+0),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 29 236 (+69) ед,
- специальная техника - 3651 (+6) ед.
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