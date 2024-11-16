Еще плюс 1650 военных, 8 танков и 28 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях врага

По состоянию на утро субботы, 16 ноября, потери личного состава российской оккупационной армии с начала полномасштабного вторжения в Украину превысили 819 тысяч военных. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.11.24 ориентировочно составили:

личного состава - около 719 240 (+1650) человек,

танков - 9338 (+8) ед,

боевых бронированных машин - 18 994 (+26) ед,

артиллерийских систем - 20 520 (+28) ед,

РСЗО - 1252 (+0) ед,

средства ППО - 999 (+0) ед,

самолетов - 369 (+0) ед,

вертолетов - 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 18 914 (+28),

крылатые ракеты - 2641 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 29 236 (+69) ед,

специальная техника - 3651 (+6) ед.

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