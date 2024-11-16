Еще плюс 1650 военных, 8 танков и 28 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях врага

ukenru
Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление
 • 100430 просмотра

Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление

Эксклюзив
Безработных стало меньше: в Броварском центре занятости рассказали, как изменился подход к трудоустройству
 • 106412 просмотра

Безработных стало меньше: в Броварском центре занятости рассказали, как изменился подход к трудоустройству

Эксклюзив
В очередной атаке по Украине россия применила северокорейские ракеты KN-23/24: эксперты проанализировали специфические характеристики
 • 113038 просмотра

В очередной атаке по Украине россия применила северокорейские ракеты KN-23/24: эксперты проанализировали специфические характеристики

Правительство поддержало реформу социального страхования "єПотенціал": что изменится
 • 114315 просмотра

Правительство поддержало реформу социального страхования "єПотенціал": что изменится

Новые правила бронирования работников: что изменится с 1 декабря
 • 107867 просмотра

Новые правила бронирования работников: что изменится с 1 декабря

Эксклюзив
АРМА оправдывается за игнорирование кредитных обязательств перед "Ощадбанком" в конкурсе на отбор управляющего для ТРЦ "Гулливер"
 • 102979 просмотра

АРМА оправдывается за игнорирование кредитных обязательств перед "Ощадбанком" в конкурсе на отбор управляющего для ТРЦ "Гулливер"

Эксклюзив
У украинцев заберут 7% зарплаты на ОВГЗ, чего добивается Гетманцев - эксперт о властных инициативах
 • 117760 просмотра

У украинцев заберут 7% зарплаты на ОВГЗ, чего добивается Гетманцев - эксперт о властных инициативах

Погода в Украине: завтра ожидается мокрый снег и гололедица на дорогах
 • 107360 просмотра

Погода в Украине: завтра ожидается мокрый снег и гололедица на дорогах

Эксклюзив
Суд 15 января начнет рассмотрение по существу иска владельца "Гулливера" Полищука к АРМА из-за заявления Думы о российских связях бизнесмена (ВИДЕО)
 • 115893 просмотра

Суд 15 января начнет рассмотрение по существу иска владельца "Гулливера" Полищука к АРМА из-за заявления Думы о российских связях бизнесмена (ВИДЕО)

Эксклюзив
Суд планирует завтра избрать меру пресечения нардепу Шевченко
 • 116760 просмотра

Суд планирует завтра избрать меру пресечения нардепу Шевченко

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Войска рф совершили 32 обстрела приграничных территорий Сумщины - ОВА

Войска рф совершили 32 обстрела приграничных территорий Сумщины - ОВА

 • 24330 просмотра
В Италии на протесте студентов взорвалась бомба, ранены 15 полицейских

В Италии на протесте студентов взорвалась бомба, ранены 15 полицейских

 • 16783 просмотра
россия прекращает поставки газа в Австрию

россия прекращает поставки газа в Австрию

 • 21559 просмотра
Байден использует все выделенные для помощи Украине средства до инаугурации Трампа - Блинкен

Байден использует все выделенные для помощи Украине средства до инаугурации Трампа - Блинкен

 • 14784 просмотра
В Киев с необъявленным визитом прибыл глава МИД Японии

В Киев с необъявленным визитом прибыл глава МИД Японии

02:45 • 17909 просмотра
публикации
Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление

Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление

 • 100430 просмотра
Пиар на миллиарды: как глава АРМА Дума использует ТРЦ "Гулливер" для заявлений, а не решений

Пиар на миллиарды: как глава АРМА Дума использует ТРЦ "Гулливер" для заявлений, а не решений

 • 102703 просмотра
«Это все дико выглядит» - детектив НАБУ Ярема о ключевом документе антикоррупционеров в деле против экс-министра Сольского

«Это все дико выглядит» - детектив НАБУ Ярема о ключевом документе антикоррупционеров в деле против экс-министра Сольского

 • 112756 просмотра
У украинцев заберут 7% зарплаты на ОВГЗ, чего добивается Гетманцев - эксперт о властных инициативах

У украинцев заберут 7% зарплаты на ОВГЗ, чего добивается Гетманцев - эксперт о властных инициативах
Эксклюзив

 • 117760 просмотра
Следующий шаг - подозрение: дело против главного юриста НБУ Зимы сдвинулось с мертвой точки

Следующий шаг - подозрение: дело против главного юриста НБУ Зимы сдвинулось с мертвой точки

 • 131456 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять захватывающих фантастических фильмов: что посмотреть в эти осенние выходные

Пять захватывающих фантастических фильмов: что посмотреть в эти осенние выходные

 • 41102 просмотра
Николь Кидман хотела бы сняться у Мартина Скорсезе, если тот создаст фильм с женщинами

Николь Кидман хотела бы сняться у Мартина Скорсезе, если тот создаст фильм с женщинами

 • 47657 просмотра
Хрыстына Соловий объявила паузу в концертной деятельности

Хрыстына Соловий объявила паузу в концертной деятельности

 • 51547 просмотра
«Появился за 6 тысяч лет до н.э.": 13 интересных фактов о сыре, о которых вы не знали

«Появился за 6 тысяч лет до н.э.": 13 интересных фактов о сыре, о которых вы не знали

 • 41940 просмотра
Монатик случайно раскрыл пол третьего ребенка

Монатик случайно раскрыл пол третьего ребенка

 • 33753 просмотра
Актуальное
Еще плюс 1650 военных, 8 танков и 28 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях врага

Еще плюс 1650 военных, 8 танков и 28 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях врага

Киев  •  УНН

 • 3564 просмотра

Read in English

Генштаб ВСУ обновил данные потерь российской армии по состоянию на 16 ноября. За сутки ликвидировано 1650 оккупантов, уничтожено 8 танков и 28 артиллерийских систем.

По состоянию на утро субботы, 16 ноября, потери личного состава российской оккупационной армии с начала полномасштабного вторжения в Украину превысили 819 тысяч военных. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.11.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 719 240 (+1650) человек,
  • танков - 9338 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин - 18 994 (+26) ед,
  • артиллерийских систем - 20 520 (+28) ед,
  • РСЗО - 1252 (+0) ед,
  • средства ППО - 999 (+0) ед,
  • самолетов - 369 (+0) ед,
  • вертолетов - 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 18 914 (+28),
  • крылатые ракеты - 2641 (+0),
  • корабли /катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 29 236 (+69) ед,
  • специальная техника - 3651 (+6) ед.

Атака на Киев: силы ПВО обезвредили около десятка российских беспилотников16 нояб. 2024, 04:30 • 11175 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
ukrainaУкраина