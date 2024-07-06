Еще на один час больше со светом: графики отключений отменили до 17:00

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев  •  УНН

6 июля 2024, 13:14  •  11331 просмотра

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Почасовые графики отключения электроэнергии в Украине отменены до 17:00 из-за уменьшения потребления в выходной день и увеличения производства солнечных электростанций.

Графики почасовых отключений в Украине отменили до 17:00, передает УНН со ссылкой на ДТЭК.

"По новому указанию Укрэнерго отключения отменены до 17:00", - говорится в сообщении.

Причины - уменьшение потребления в выходной день и увеличение выработки солнечных электростанций.

Ранее было объявлено, что графики почасовых отключений не будут действовать до 16:00.

В Украине с 20 июля смягчат графики отключений: что известно3 июля 2024, 14:34 • 31124 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ОбществоЭкономика
dtekДТЭК
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