Еще на один час больше со светом: графики отключений отменили до 17:00
Киев • УНН
Почасовые графики отключения электроэнергии в Украине отменены до 17:00 из-за уменьшения потребления в выходной день и увеличения производства солнечных электростанций.
Графики почасовых отключений в Украине отменили до 17:00, передает УНН со ссылкой на ДТЭК.
"По новому указанию Укрэнерго отключения отменены до 17:00", - говорится в сообщении.
Причины - уменьшение потребления в выходной день и увеличение выработки солнечных электростанций.
Ранее было объявлено, что графики почасовых отключений не будут действовать до 16:00.
В Украине с 20 июля смягчат графики отключений: что известно3 июля 2024, 14:34 • 31124 просмотра
Эксклюзив
"Женщина не способна залезть в кабину": как в Киевском метрополитене отреагировали на сексистский скандал
Эксклюзив
Политолог оценил вероятность продолжения новым премьером Британии активной поддержки Украины
Эксклюзив
Иностранные поставщики в начале полномасштабной войны создали дефицит электроники и бытовой техники в Украине
Эксклюзив
Без участия общины такие решения не должны приниматься - Ассоциация городов Украины о желании некоторых нардепов переименовать Бровары
Эксклюзив
Проблем с экспортом зерна в этом году не будет, если ВСУ обеспечат безопасность в Черном море - эксперт
Эксклюзив
Санкции и уголовная ответственность. Юрист рассказал, что грозит украинским компаниям, сотрудничающим с рф
Эксклюзив
Сколько продержится отремонтированная дорога на Черниговщине, будет зависеть от соблюдения транспортом весового режима - Служба восстановления
Эксклюзив
Переименование Броваров: надо сначала победить в войне, а потом заниматься такими вопросами
Эксклюзив
В каких странах лучше покупать недвижимость. Эксперт рассказала, на что стоит обращать внимание во время такого инвестирования
Эксклюзив