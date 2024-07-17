Еще 95 защитников освобождены из российского плена. Это воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, пограничники. Об этом сообщил Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

"Возвращаем своих домой! Несказанно рад сообщить, что сегодня на родную землю вернулись 95 наших людей! Всего удалось вернуть 3405 наших людей с начала полномасштабного вторжения домой", - написал Лубинец.

По его словам, возвращены воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, пограничники.

"Работники нашего Офиса находятся на месте осуществления обмена для того, чтобы проконтролировать соблюдение прав человека, согласно международному гуманитарному праву, и Женевских конвенций. Многие родные за длительное время получили телефонные звонки от возвращенных. Также родных тех, кого удалось сегодня вернуть, получат официальное уведомление Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными", - рассказал Лубинец.

По его словам, дальше возвращенные воины поедят, получат чистую одежду, их осмотрят врачи, назначат необходимое лечение и реабилитацию.

"Благодарим ОЭА за помощь в возвращении наших воинов", - добавил он.

Дополнение

Лубинец сообщал, что Украина не ожидает масштабного обмена пленными в ближайшее время из-за значительной разницы в количестве задержанных граждан.