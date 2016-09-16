ЕС решил выделить 16 млн евро на поддержку антикоррупционных органов - еврокомиссар

"Европейский Союз принял решение о предоставлении поддержки правительства в реализации мероприятий, направленных на борьбу с коррупцией, и для того, чтобы эти меры были реализованы эффективно, Европейский Союз принял решение о выделении около 16 млн евро в рамках новой инициативы по борьбе с коррупцией", - заявил Й.Хан.

По его словам, этот проект в Украине будет реализовывать датское агентство по международному развитию.

Напомним, по словам главы МИД Дании К.Йенсена, новая антикоррупционная программа ЕС для Украины заработает в конце года.