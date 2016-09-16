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ЄС вирішив виділити 16 млн євро на підтримку антикорупційних органів - єврокомісар

ЄС вирішив виділити 16 млн євро на підтримку антикорупційних органів - єврокомісар

Київ • УНН

 • 8274 перегляди

КИЇВ. 16 вересня. УНН. Європейський Союз вирішив виділити близько 16 млн євро на підтримку українських державних антикорупційних органів. Про це на прес-конференції повідомив єврокомісар Йоганнес Хан, передає кореспондент УНН.

”Європейський Союз прийняв рішення щодо надання підтримки уряду в реалізації заходів, спрямованих на боротьбу з корупцією, і для того, щоб ці заходи були реалізовані ефективно, Європейський Союз прийняв рішення про виділення близько 16 млн євро в рамках нової ініціативи для боротьби з корупцією”, - заявив Й.Хан.

За його словами, цей проект в Україні реалізовуватиме данська агенція з міжнародного розвитку.

Нагадаємо, зі слів голови МЗС Данії К.Йєнсена, нова антикорупційна програма ЄС для України запрацює в кінці року.

Українські Національні Новини

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