ЄС вирішив виділити 16 млн євро на підтримку антикорупційних органів - єврокомісар
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Європейський Союз вирішив виділити близько 16 млн євро на підтримку українських державних антикорупційних органів. Про це на прес-конференції повідомив єврокомісар Йоганнес Хан, передає кореспондент УНН.
”Європейський Союз прийняв рішення щодо надання підтримки уряду в реалізації заходів, спрямованих на боротьбу з корупцією, і для того, щоб ці заходи були реалізовані ефективно, Європейський Союз прийняв рішення про виділення близько 16 млн євро в рамках нової ініціативи для боротьби з корупцією”, - заявив Й.Хан.
За його словами, цей проект в Україні реалізовуватиме данська агенція з міжнародного розвитку.
Нагадаємо, зі слів голови МЗС Данії К.Йєнсена, нова антикорупційна програма ЄС для України запрацює в кінці року.