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ЕС исключил Японию и пять других стран из списка "безопасных для путешествий"

ЕС исключил Японию и пять других стран из списка "безопасных для путешествий"

Киев  •  УНН

 • 22148 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Европейский Союз исключил Японию и пять других стран из списка безопасных направлений для путешествий, а это значит, что люди могут столкнуться с более жестким контролем, таким как тесты на COVID-19 или карантин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По итогам решения, правительства 27 стран-членов ЕС согласились исключить Японии, а также Албанию, Армению, Азербайджан, Бруней и Сербию. В список добавили Уругвай.

С изменениями в "безопасный список" ЕС попали 12 стран, включая Австралию, Канаду и Саудовскую Аравию. Китайские территории Гонконг и Макао также считаются безопасными.

Блок по-прежнему принимает большинство посетителей из стран, не входящих в ЕС, полностью вакцинированых, хотя тесты периоды карантина могут применяться в зависимости от страны ЕС.

Список призван унифицировать правила передвижения по всему блоку. Однако это не обязывает отдельные страны ЕС, которые имеют право определять свою собственную пограничную политику.

Германия, например, уже добавила в воскресенье Албанию, Азербайджан, Японию и Сербию в свой список "зон повышенного риска", для которых действуют более жесткие ограничения на въезд.

Среднесуточное количество случаев COVID-19 в шести странах, которые были исключены из списка безопасных стран ЕС, резко возросло с 40 случаев на миллион человек в конце июня до более 100 случаев за неделю до 8 сентября, как показывают данные.

Однако заболеваемость в Японии за последние две недели упала почти до того же уровня, что и в Германии.

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