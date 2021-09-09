ЕС исключил Японию и пять других стран из списка "безопасных для путешествий"

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Европейский Союз исключил Японию и пять других стран из списка безопасных направлений для путешествий, а это значит, что люди могут столкнуться с более жестким контролем, таким как тесты на COVID-19 или карантин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.