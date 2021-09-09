ЄС виключив Японію і п'ять інших країн зі списку "безпечних для подорожей"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Європейський Союз виключив Японію і п'ять інших країн зі свого списку безпечних напрямків для подорожей, а це означає, що люди можуть зіткнутися з більш жорстким контролем, таким як тести на COVID-19 або карантин. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.
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За підсумками рішення, уряди 27 країн-членів ЄС погодилися виключити Японії, а також Албанію, Вірменію, Азербайджан, Бруней і Сербію. У список додали Уругвай.
Із змінами в "безпечний список" ЄС потрапили 12 країн, включаючи Австралію, Канаду і Саудівську Аравію. Китайські території Гонконг і Макао також вважаються безпечними.
Блок як і раніше приймає більшість відвідувачів з країн, що не входять в ЄС, які повністю вакциновані, хоча тести і періоди карантину можуть застосовуватися в залежності від країни ЄС.
Список покликаний уніфікувати правила пересування по всьому блоку. Однак це не зобов'язує окремі країни ЄС, які мають право визначати свою власну прикордонну політику.
Німеччина, наприклад, вже додала у неділю Албанію, Азербайджан, Японію і Сербію до свого списку "зон підвищеного ризику", для яких діють більш жорсткі обмеження на в'їзд.
Середньодобова кількість випадків COVID-19 в шести країнах, які були виключені зі списку безпечних країн ЄС, різко зросла з 40 випадків на мільйон осіб в кінці червня до понад 100 випадків за тиждень до 8 вересня, як показують дані.
Однак захворюваність в Японії за останні два тижні впала майже до того ж рівня, що і в Німеччині.
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