ЕС рассматривает возможность хранения газа в украинских хранилищах - Bloomberg

Детали

Европейские чиновники, как сообщается, сейчас обдумывают, поддерживать ли связь с ПХГ в Украине, где находится крупнейшая на континенте сеть подземных хранилищ, в которых может храниться газ, когда зимой спрос и цены подскочат. Учитывая то, что хранилища в ЕС уже приближаются к полной загрузке - сейчас они заполнены более чем на 70% - хранение топлива в Украине может предотвратить проблемы в ближайшие месяцы, указывает издание.

"Украинские хранилища могут помочь сбалансировать спрос и предложение во второй половине лета 2023 года, учитывая их отличную связь с газовыми рынками ЕС", - говорится в заявлении немецкой коммунальной компании RWE AG, которая в прошлом использовала украинские хранилища.

Чтобы сделать хранение газа в Украине жизнеспособным, цены должны снизиться достаточно низко, чтобы оправдать расходы. ЕС также, вероятно, придется вмешаться, чтобы обеспечить защиту от потенциальных потерь, связанных с войной, отмечает издание.

Европейская комиссия "изучает, могут ли и каким образом гарантии, выдаваемые государственными учреждениями, способствовать открытию доступа к хранилищам природного газа в Украине", заявил представитель Еврокомиссии Тим Макфи на брифинге с журналистами на прошлой неделе.

В свою очередь, "Укртрансгаз" работает над внедрением гарантий обслуживания для снижения связанных с войной рисков, стремясь стать "банком энергии для Европы", сообщила компания в ответе по электронной почте на вопрос Bloomberg, добавив, что спрос превзошел ее первоначальные ожидания.

Времени на внедрение системы в обрез, отмечает издание. Ожидается, что хранилища в Европе достигнут предела емкости уже в начале сентября.

"Украинский рынок предлагает хранение по фиксированной ставке, что делает хранение газа в Украине очень привлекательным и конкурентоспособным вариантом", - сказал Марко Заальфранк, глава отдела торговых операций в континентальной Европе в швейцарской Axpo, но отметив, что риск должен быть снижен.

Поскольку страховая отрасль избегает Украины, уровень готовности трейдеров накапливать газ в Украине зависит от ценообразования и от того, готов ли ЕС оказать поддержку. Переговоры продолжаются.

Напомним

Украина предлагает Европе свободные газохранилища, чтобы заблаговременно покупать дешевый газ.