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ЄС розглядає можливість зберігання газу в українських сховищах - Bloomberg

Київ • УНН

 • 672185 перегляди

КИЇВ. 12 червня. УНН. У Європейському Союзі розглядають варінт зберігання газу в українських сховищах, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

ЄС розглядає можливість зберігання газу в українських сховищах - Bloomberg

Деталі

Європейські чиновники, як повідомляється, зараз обмірковують, чи підтримувати зв'язок із ПСГ в Україні, де знаходиться найбільша на континенті мережа підземних сховищ, у яких може зберігатися газ, коли взимку попит та ціни підскочать. З огляду на те, що сховища в ЄС уже наближаються до повного завантаження - зараз вони заповнені більш ніж на 70% - зберігання палива в Україні може запобігти проблемам найближчими місяцями, вказує видання.

"Українські сховища можуть допомогти збалансувати попит та пропозицію у другій половині літа 2023 року, враховуючи їхній відмінний зв'язок із газовими ринками ЄС", - ідеться у заяві німецької комунальної компанії RWE AG, яка в минулому використовувала українські сховища.

Щоб зробити зберігання газу в Україні життєздатним, ціни мають знизитися досить низько, щоб виправдати витрати. ЄС також, ймовірно, доведеться втрутитися, щоб забезпечити захист від потенційних втрат, пов'язаних із війною, зауважує видання.

Європейська комісія "вивчає, чи можуть і яким чином гарантії, що видаються державними установами, сприяти відкриттю доступу до сховищ природного газу в Україні", заявив представник Єврокомісії Тім Макфі на брифінгу з журналістами минулого тижня.

Зі свого боку, "Укртрансгаз" працює над впровадженням гарантій обслуговування для зниження пов'язаних з війною ризиків, прагнучи стати "банком енергії для Європи", повідмила компанія у відповіді електронною поштою на запитання Bloomberg, додавши, що попит перевершив її початкові очікування.

Часу на впровадження системи в обріз, зазначає видання. Очікується, що сховища в Європі досягнуть межі ємності вже на початку вересня.

"Український ринок пропонує зберігання за фіксованою ставкою, що робить зберігання газу в Україні дуже привабливим і конкурентоспроможним варіантом", - сказав Марко Заальфранк, голова відділу торгових операцій у континентальній Європі у швейцарській Axpo, але зазначивши, що ризик має бути знижений.

Оскільки страхова галузь уникає України, рівень готовності трейдерів накопичувати газ в Україні залежить від ціноутворення і від того, чи готовий ЄС надати підтримку. Переговори продовжуються.

Нагадаємо

Україна пропонує Європі вільні газосховища, щоб завчасно купувати дешевий газ.

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