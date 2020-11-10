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ЕС усилит сотрудничество для борьбы с терроризмом

ЕС усилит сотрудничество для борьбы с терроризмом

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 ноября. УНН. Еврокомиссия 9 декабря представит обновленную программу борьбы с терроризмом. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен во время видеоконференции во вторник, 10 ноября, в которой приняли участие глава Европейского Совета Шарль Мишель, федеральная канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрона, федеральный канцлер Австрии Курц, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, передает УНН со ссылкой на DW.

По мнению фон дер Ляйен, “лучшим оружием” в борьбе с экстремизмом является противостояние радикализации путем предоставления людям других перспектив развития. Кроме плана борьбы с терроризмом, в Еврокомиссии намерены до конца ноября предложить программу интеграции.

В свою очередь Ангела Меркель призвала к сплоченной международной борьбы против исламистского терроризма. По ее словам, речь не идет “о конфликте между исламом и христианством”. Надо говорить о том, демократическая модель общества должна противостоять терроризму и антидемократическим формам, убеждена Меркель.

Канцлер ФРГ также высказалась за срочную реформу Шенгенского соглашения учитывая недавние нападения. “Я хочу вспомнить о системе въезда-выезда в Шенгенской зоне, которая должна быть готова в 2022 году”, — подчеркнула Меркель, добавив, что является “жизненно необходимым знать, кто приезжает и кто оставляет Шенгенскую зону”.

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При этом Эммануэль Макрон также отметил необходимость реформы Шенгена для усиления борьбы с терроризмом. Он считает необходимым усилить защиту и контроль на внешних границах сообщества, сохранив свободу передвижения внутри Европы. Европейская реакция на теракты должно быть “быстрая и скоординированная”, настаивает Макрон. По его словам, эта реакция должна предусматривать развитие совместных баз данных, обмен информацией и укрепления криминальной полиции. Кроме того, по мнению политика, необходима коренная реформа европейской системы предоставления убежища.

А канцлер Австрии Себастьян Курц призвал ограничить свободу для исламистов, которые возвращаются из районов боевых действий и отбывающих срок наказания в тюрьмах. По его словам, многие из экстремистов, в будущем году могут выйти на свободу, что является бомбой с часовым механизмом. “Если мы хотим защитить нашу свободу, мы должны ограничить свободу людей”, — приводит его слова агентство dpa.

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В октябре-ноябре в Австрии, Германии и Франции произошли четыре исламистских терактов, жертвами которых стали в общей сложности 10 человек.

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