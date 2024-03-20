ЕС подтвердил свою решимость удовлетворить насущные оборонные потребности Украины

Европейский Союз подтвердил свою решимость удовлетворить насущные военные и оборонные потребности Украины, включая поставки боеприпасов и ракет, в частности учитывая обязательства предоставить один миллион артиллерийских боеприпасов. Об этом говорится в совместном пресс-релизе по итогам 9-го заседания Совета ассоциации между Украиной и ЕС, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

"Совет ассоциации приветствовал создание Фонда помощи Украине, пакета в 5 млрд евро в рамках Европейского фонда мира, который обеспечит предоставление Украине как летального, так и нелетального военного оборудования и обучения", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что дальнейшие соответствующего уровня увеличения могут быть предусмотрены до 2027 года.

"ЕС подтвердил свою решимость удовлетворить насущные военные и оборонные потребности Украины (включая поставки боеприпасов и ракет, в частности учитывая обязательства предоставить Украине один миллион артиллерийских боеприпасов) и свою приверженность укреплению способности Украины защищать свою независимость, территориальную целостность и суверенитет", - отмечается в пресс-релизе.

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Украина выразила благодарность инициативам стран-членов ЕС и стран-партнеров за поддержку своевременной закупки и немедленной поставки в Украину артиллерийских боеприпасов.

Кроме того, Совет ассоциации подчеркнул стратегическую важность укрепления европейской оборонно-промышленной базы и сотрудничества с украинской оборонной промышленностью, сотрудничества, которое должно соответствовать модальностям, которые должны быть согласованы, и учитывать интересы безопасности и обороны всех государств-членов.

"Украина приветствовала успешную реализацию Миссии военной помощи ЕС в поддержку Украины (EUMAM), включая новую цель осуществить подготовку еще 20 000 украинских солдат", - говорится в пресс-релизе.

Дополнение

Украина надеется с апреля обеспечить солдат достаточным количеством боевой амуниции.