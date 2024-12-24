ЕС опустошает газовые хранилища быстрее всего за последние три года - FT

Европейский Союз опустошает свои газовые хранилища быстрее всего со времен энергетического кризиса трехлетней давности. Это обусловлено холодной погодой и снижением объемов морского импорта, что привело к росту спроса.

Пишет УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

По данным отраслевой организации Gas Infrastructure Europe, объем газа в хранилищах блока сократился примерно на 19% с конца сентября, когда завершается сезон пополнения запасов, до середины декабря.

Для сравнения, в предыдущие два года за аналогичный период наблюдалось лишь незначительное падение запасов, поскольку аномально теплая погода сохраняла относительно высокий уровень наполненности хранилищ во время отопительного сезона, а промышленный спрос оставался низким из-за высоких цен на газ.

Этой зимой Европе пришлось гораздо больше полагаться на свои подземные хранилища, чем за последние два года, чтобы компенсировать снижение импорта сжиженного природного газа и удовлетворить растущий спрос - сказала руководитель отдела ценообразования на европейский газ в ценовом агентстве Argus Media Наташа Филдинг.

Европа сталкивается с растущей конкуренцией за импорт сжиженного природного газа (СПГ) со стороны азиатских покупателей, которые привлекают более низкие цены, чем в предыдущие годы. Это привело к замедлению поставок СПГ и более активному использованию накопленных запасов.

Последний раз газовые хранилища Европы опустошались такими темпами в середине декабря в 2021 году, когда Россия сократила поставки газа по трубопроводам накануне своего полномасштабного вторжения в Украину.

По состоянию на середину декабря уровень заполненности хранилищ в ЕС составил 75%, что превышает средний показатель за последнее десятилетие, когда страны пытались уменьшить зависимость от российского газа. Однако этот показатель значительно ниже уровня 90%, зафиксированного в тот же период прошлого года.

Цены на газ в Европе сейчас примерно на 90% ниже, чем пиковые 300 евро за мегаватт-час летом 2022 года, однако быстрое использование запасов зимой может сделать их пополнение в следующем году сложнее и дороже.

Трейдеры уже прогнозируют более высокие цены на газ с поставками следующим летом, чем с поставками следующей зимой, что свидетельствует о росте стоимости восстановления запасов.

ЕС обязан наполнять хранилища газа на 90% до начала ноября, в соответствии с нормами Европейской комиссии.

Однако некоторые страны демонстрируют более низкие показатели. Значительная часть поставок газа поступает в виде СПГ, который в последнее время стал политически чувствительным.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ЕС должен обязаться покупать «значительные» объемы американской нефти и газа, иначе столкнется с тарифами.

В то же время Катар угрожает прекратить поставки СПГ, если государства-члены будут жестко придерживаться новых экологических и социальных стандартов. США сейчас являются крупнейшим поставщиком СПГ в ЕС, а Катар - третьим.

Дополнительным фактором роста спроса стали похолодание и так называемые Dunkelflaute - периоды, когда ни солнечные, ни ветровые электростанции не производят энергии, что заставляет увеличивать потребление газа для генерации электроэнергии.

Спрос на промышленный газ в северо-западной Европе вырос на 6% за январь-ноябрь 2024 года по сравнению с минимумами 2023 года, отмечает Анна-Софи Корбо, исследовательница из Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета.

Запасы газа в отдельных странах уменьшались неравномерно. В Нидерландах объемы сократились на 33%, во Франции - на 28% с начала зимы.

Напомним,

Этой зимой, а именно с 1 января прекратятся поставки российского газа через Украину.