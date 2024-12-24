ЕС опустошает газовые хранилища быстрее всего за последние три года - FT

ukenru
Эксклюзив
Экс-руководитель налоговой Хмельницкой области о назначении людей Сокура в комиссии ревизоров ГНС: "Схема по хищению средств в крупных размерах"
09:32 • 26131 просмотра

Экс-руководитель налоговой Хмельницкой области о назначении людей Сокура в комиссии ревизоров ГНС: "Схема по хищению средств в крупных размерах"

Эксклюзив
С какими травмами у военных врачи-офтальмологи сталкиваются чаще всего: ответил профессор Рыков
07:08 • 78798 просмотра

С какими травмами у военных врачи-офтальмологи сталкиваются чаще всего: ответил профессор Рыков

Эксклюзив
Поправки к законопроекту №11493. Ограничение для дистрибьюторов до 20% может оставить аптеки без лекарств - президент АВЛУ
06:30 • 113692 просмотра

Поправки к законопроекту №11493. Ограничение для дистрибьюторов до 20% может оставить аптеки без лекарств - президент АВЛУ

До 3400 гривен за нарушение комендантского часа: Кабмин внес в Раду законопроект
 • 111222 просмотра

До 3400 гривен за нарушение комендантского часа: Кабмин внес в Раду законопроект

Эксклюзив
Праздничная суета может вызвать стресс: психолог дала советы, как этого избежать
 • 120425 просмотра

Праздничная суета может вызвать стресс: психолог дала советы, как этого избежать

Эксклюзив
Разлив мазута в Черном море из-за аварии российских танкеров: убытки могут достичь миллиардов
 • 117783 просмотра

Разлив мазута в Черном море из-за аварии российских танкеров: убытки могут достичь миллиардов

Эксклюзив
"Это возвращение к советским временам коррупции" - Олег Климов о предложениях квотирования лекарств
 • 117292 просмотра

"Это возвращение к советским временам коррупции" - Олег Климов о предложениях квотирования лекарств

Эксклюзив
Темпы украинизации замедлились, в частности из-за русификации медиапространства - Кремень
 • 107682 просмотра

Темпы украинизации замедлились, в частности из-за русификации медиапространства - Кремень

В Украине начались аварийные отключения света: какие регионы
 • 103285 просмотра

В Украине начались аварийные отключения света: какие регионы

Эксклюзив
"Чувствуем себя массовкой". Во Всеукраинской фармацевтической палате пожаловались, что законодатели принимают решения без обсуждения с профессиональным сообществом
 • 101177 просмотра

"Чувствуем себя массовкой". Во Всеукраинской фармацевтической палате пожаловались, что законодатели принимают решения без обсуждения с профессиональным сообществом

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
"Укрэнерго" получила 86 миллионов евро от ЕИБ на защиту от дронов

"Укрэнерго" получила 86 миллионов евро от ЕИБ на защиту от дронов

 • 72921 просмотра
США планируют увеличить производство ракет, в том числе и для помощи Украине

США планируют увеличить производство ракет, в том числе и для помощи Украине

 • 75467 просмотра
В Черном и Азовском морях ракетоносители рф отсутствуют

В Черном и Азовском морях ракетоносители рф отсутствуют

05:06 • 72286 просмотра
Нолан снимет "Одиссею": Холланд и другие звезды в новом эпосе

Нолан снимет "Одиссею": Холланд и другие звезды в новом эпосе

07:58 • 77838 просмотра
Sony Pictures поддерживает Блейк Лайвли в деле против Джастина Балдони

Sony Pictures поддерживает Блейк Лайвли в деле против Джастина Балдони

08:31 • 51439 просмотра
публикации
Поправки к законопроекту №11493. Ограничение для дистрибьюторов до 20% может оставить аптеки без лекарств - президент АВЛУ

Поправки к законопроекту №11493. Ограничение для дистрибьюторов до 20% может оставить аптеки без лекарств - президент АВЛУ
Эксклюзив

06:30 • 113692 просмотра
Рецепты рождественских напитков: чем согреться на Сочельник - от узвара до эг-нога

Рецепты рождественских напитков: чем согреться на Сочельник - от узвара до эг-нога

 • 121751 просмотра
Центр позвоночника в Броварах: история успеха и заботы о здоровье громады

Центр позвоночника в Броварах: история успеха и заботы о здоровье громады
Эксклюзив

 • 123372 просмотра
Отличная оценка для главы АРМА Думы: талант или пиар

Отличная оценка для главы АРМА Думы: талант или пиар

 • 128324 просмотра
Рождественские суеверия и приметы

Рождественские суеверия и приметы

 • 130767 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Санта-Клаус начинает рождественское путешествие по всему миру: стартует отслеживание маршрута

Санта-Клаус начинает рождественское путешествие по всему миру: стартует отслеживание маршрута

09:42 • 15199 просмотра
Sony Pictures поддерживает Блейк Лайвли в деле против Джастина Балдони

Sony Pictures поддерживает Блейк Лайвли в деле против Джастина Балдони

08:31 • 51439 просмотра
Нолан снимет "Одиссею": Холланд и другие звезды в новом эпосе

Нолан снимет "Одиссею": Холланд и другие звезды в новом эпосе

07:58 • 77838 просмотра
Украинская каратистка Анжелика Терлюга впервые стала мамой

Украинская каратистка Анжелика Терлюга впервые стала мамой

 • 101276 просмотра
Михаэль Шумахер станет дедушкой: дочь Джина ждет первенца

Михаэль Шумахер станет дедушкой: дочь Джина ждет первенца

 • 99023 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

ЕС опустошает газовые хранилища быстрее всего за последние три года - FT

ЕС опустошает газовые хранилища быстрее всего за последние три года - FT

Киев  •  УНН

 • 6198 просмотра

Read in English

Европейский Союз использует газовые запасы рекордными темпами из-за холодной погоды и снижения импорта. Уровень заполненности хранилищ упал на 19% с сентября, достигнув 75% в декабре.

Европейский Союз опустошает свои газовые хранилища быстрее всего со времен энергетического кризиса трехлетней давности. Это обусловлено холодной погодой и снижением объемов морского импорта, что привело к росту спроса.

Пишет УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

По данным отраслевой организации Gas Infrastructure Europe, объем газа в хранилищах блока сократился примерно на 19% с конца сентября, когда завершается сезон пополнения запасов, до середины декабря.

Для сравнения, в предыдущие два года за аналогичный период наблюдалось лишь незначительное падение запасов, поскольку аномально теплая погода сохраняла относительно высокий уровень наполненности хранилищ во время отопительного сезона, а промышленный спрос оставался низким из-за высоких цен на газ.

Этой зимой Европе пришлось гораздо больше полагаться на свои подземные хранилища, чем за последние два года, чтобы компенсировать снижение импорта сжиженного природного газа и удовлетворить растущий спрос

 - сказала руководитель отдела ценообразования на европейский газ в ценовом агентстве Argus Media Наташа Филдинг.

Европа сталкивается с растущей конкуренцией за импорт сжиженного природного газа (СПГ) со стороны азиатских покупателей, которые привлекают более низкие цены, чем в предыдущие годы. Это привело к замедлению поставок СПГ и более активному использованию накопленных запасов.

Последний раз газовые хранилища Европы опустошались такими темпами в середине декабря в 2021 году, когда Россия сократила поставки газа по трубопроводам накануне своего полномасштабного вторжения в Украину.

По состоянию на середину декабря уровень заполненности хранилищ в ЕС составил 75%, что превышает средний показатель за последнее десятилетие, когда страны пытались уменьшить зависимость от российского газа. Однако этот показатель значительно ниже уровня 90%, зафиксированного в тот же период прошлого года.

Image

Цены на газ в Европе сейчас примерно на 90% ниже, чем пиковые 300 евро за мегаватт-час летом 2022 года, однако быстрое использование запасов зимой может сделать их пополнение в следующем году сложнее и дороже.

Трейдеры уже прогнозируют более высокие цены на газ с поставками следующим летом, чем с поставками следующей зимой, что свидетельствует о росте стоимости восстановления запасов.

ЕС обязан наполнять хранилища газа на 90% до начала ноября, в соответствии с нормами Европейской комиссии.

Однако некоторые страны демонстрируют более низкие показатели. Значительная часть поставок газа поступает в виде СПГ, который в последнее время стал политически чувствительным.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ЕС должен обязаться покупать «значительные» объемы американской нефти и газа, иначе столкнется с тарифами.

В то же время Катар угрожает прекратить поставки СПГ, если государства-члены будут жестко придерживаться новых экологических и социальных стандартов. США сейчас являются крупнейшим поставщиком СПГ в ЕС, а Катар - третьим.

Дополнительным фактором роста спроса стали похолодание и так называемые Dunkelflaute - периоды, когда ни солнечные, ни ветровые электростанции не производят энергии, что заставляет увеличивать потребление газа для генерации электроэнергии.

Спрос на промышленный газ в северо-западной Европе вырос на 6% за январь-ноябрь 2024 года по сравнению с минимумами 2023 года, отмечает Анна-Софи Корбо, исследовательница из Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета.

Запасы газа в отдельных странах уменьшались неравномерно. В Нидерландах объемы сократились на 33%, во Франции - на 28% с начала зимы.

Напомним,

Этой зимой, а именно с 1 января прекратятся поставки российского газа через Украину. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

ЭкономикаНовости Мира
yevropeiskaya-komissiyaЕвропейская комиссия
donald-trampДональд Трамп
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
frantsiyaФранция
katarКатар
niderlandiНидерланды
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина