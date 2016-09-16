ЕС назвал условия предоставления Украине очередного транша помощи в 600 млн евро
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Европейский Союз готов предоставить Украине второй транш в 600 млн евро, при условии продолжения Киевом выполнения всех модальностей, о которых было договорено ранее. Об этом сообщил вице-президент Европейской комиссии по вопросам евро и социального диалога Валдис Домбровскис во время встречи с Премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, передает корреспондент УНН.
"Сейчас необходимо усилить эту тенденцию по восстановлению экономики и остается еще много реформ и объема работы. С нашей стороны мы готовы поддерживать эти реформы. То, что МВФ предоставил транш помощи - это хороший сигнал, мы, со стороны ЕС, готовы также двигаться в направлении предоставления нашего второго транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро при условии, что будут выполнены те модальности, которые обсуждались ранее", - сказал он.