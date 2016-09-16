ЄС назвав умови надання Україні чергового траншу допомоги в 600 млн євро
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Європейський Союз готовий надати Україні другий транш в 600 млн євро, за умови продовження Києвом виконання усіх модальностей, про які було домовлено раніше. Про це повідомив віце-президент Європейської комісії з євро- і соціального діалогу Валдіс Домбровскіс під час зустрічі з Прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом, передає кореспондент УНН.
"Зараз необхідно посилити цю тенденцію до відновлення економіки і залишається ще багато реформ і обсягу роботи. З нашого боку ми готові підтримувати ці реформи. Те, що МВФ надав транш допомоги - це хороший сигнал, ми, з боку ЄС, готові також рухатися в напрямку надання нашого другого траншу макрофінансової допомоги у розмірі 600 млн євро за умови, що будуть виконані ті модальності, про які було обговорено раніше", - сказав він.