Ермак: удары россияне за последние три недели являются частью подготовки к наступлению

Армия рф может начать новые контрнаступательные операции в конце мая или в начале июня. Удары россиян за последние три недели являются частью подготовки к этому наступлению. Об этом заявил глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак в интервью Politico в четверг вечером, передает УНН.

По словам Ермака, удары, которым подверглась Украина за последние три недели, являются частью кампании, направленной на то, чтобы смягчить ее для большого российского наступления.

Как пишет издание, Ермак считает северо-восточный город Харьков наиболее вероятной целью для главного направления наступления.

"Мы знаем, что путин готовит новую волну мобилизации, и считаем, что новые контрнаступательные операции россиян могут начаться в конце мая или в начале июня. Конечно, мы должны быть готовы к этому", - сказал Ермак.

"Нам по-прежнему крайне необходимы дополнительные системы ПВО, потому что без них мы не сможем защитить наши города", - добавил он.

Ермак сказал, что необходимо больше зенитно-ракетных комплексов Patriot для защиты линии фронта, где россияне наносят огромный ущерб используя управляемые авиабомбы.

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