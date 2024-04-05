Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов
Система автоматической блокировки накладных себя дискредитировала, но власть это игнорирует - эксперт
Ермак: удары россияне за последние три недели являются частью подготовки к наступлению
кремль усиливает информационные операции "чтобы заставить Запад к самоограничению" - ISW
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступахЭксклюзив
Кадыровцы разместились в одной из автошкол на оккупированной Херсонщине - партизаны
Есть помещения, в которых за сутки свет был 6 часов - глава Харьковской ОВА о ситуации с энергетикой в регионе
Атака на аэродром морозовск: источники сообщают о спецоперации СБУ с военными и Силами обороны, по меньшей мере 6 самолетов уничтожено
Инфляция в марте продолжила замедляться - НБУ
Япония расширила список товаров, запрещенных для поставок в россию
Сейчас о введении графиков отключения для всей Украины речь не идет - Минэнерго
Долг Украины был признан устойчивым и не подлежит реструктуризации - пресс-секретарь МВФ
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Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактамЭксклюзив
Ермак: удары россияне за последние три недели являются частью подготовки к наступлению
По словам главы Офиса Президента Андрея Ермака, российские удары за последние три недели являются частью подготовки к большому наступлению, которое может начаться в конце мая или в начале июня и нацелено на Харьков.
кремль усиливает информационные операции "чтобы заставить Запад к самоограничению" - ISW
российские власти усиливают информационные операции, чтобы подтолкнуть Украину к переговорам и заставить Запад опасаться эскалации в войне рф против Украины.
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
На подступах Часового Яра в Донецкой области продолжаются бои, отметил спикер ОСУВ "Хортица".
Кадыровцы разместились в одной из автошкол на оккупированной Херсонщине - партизаны
Партизаны из движения "АТЕШ" обнаружили, что люди кадыровцы заняли автошколу в селе Новоалексеевка Генического района временно оккупированной Херсонской области.
Есть помещения, в которых за сутки свет был 6 часов - глава Харьковской ОВА о ситуации с энергетикой в регионе
Из-за вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры 500 000 потребителей в Харьковской области остаются без света, а некоторые дома накануне имели электроэнергию только 6 часов в сутки.
Атака на аэродром морозовск: источники сообщают о спецоперации СБУ с военными и Силами обороны, по меньшей мере 6 самолетов уничтожено
По меньшей мере 6 российских военных самолетов уничтожено во время спецоперации на аэродроме морозовск в рф, сообщает источник.
Инфляция в марте продолжила замедляться - НБУ
По данным Национального банка Украины, потребительская инфляция продолжила замедляться в марте после снижения в феврале до 4,3% в годовом измерении.
Япония расширила список товаров, запрещенных для поставок в россию
Япония расширила список товаров, запрещенных к поставке в россию, включив в него минеральное топливо, смазочные материалы, нитроцеллюлозу, стальную продукцию, электрооборудование и прогулочные суда.
Сейчас о введении графиков отключения для всей Украины речь не идет - Минэнерго
О введении графиков отключений электроэнергии для всей Украины речь не идет, но в нескольких регионах были применены аварийные отключения электроэнергии из-за сетевых ограничений, вызванных вражескими атаками на систему электропередач.
Долг Украины был признан устойчивым и не подлежит реструктуризации - пресс-секретарь МВФ
МВФ признал долг Украины устойчивым и не планирует реструктуризации или списания долгов перед МВФ, поскольку периметр реструктуризации долга не включает многосторонние долги.