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Ермак о мирном плане администрации Трампа: его пока не существует и мы его не видели

Ермак о мирном плане администрации Трампа: его пока не существует и мы его не видели

Киев  •  УНН

 • 304 просмотра

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Глава ОП Андрей Ермак заявил, что пока не существует мирного плана от команды Трампа, и украинская сторона его не видела. Ермак также выразил надежду на плодотворное сотрудничество с новоназначенным спецпредставителем Китом Келлогом.

Никакого мирного плана команды новоизбранного президента США Дональда Трампа пока не существует и украинская сторона точно его не видела. Об этом заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак, в интервью проекту "Карпьяк на Суспільному", пишет УНН.

У Ермака спросили, известно ли ему о потенциальном мирном плане Кита Келлога, которого Дональд Трамп выбрал, как спецпредставителя по вопросам Украины и рф.

"Давайте, чтобы поставить точку в этом. Никакого плана пока не существует и точно мы его не видели. Мы знаем, что существует несколько мнений, несколько позиций, они обсуждаются. Что важно, во время моих встреч, я это для себя отметил, это не часто случается с политиками, но люди с которыми я встречался, они слушали, им было интересно, они задавали вопросы, очень глубокие вопросы", - рассказал Ермак.

Ермак отметил, что они хотели получить больше информации.

"Мне кажется главное для нас сейчас это действительно дать всю эту информацию, дать нашу позицию, объяснить почему мы считаем так. Объяснить почему просто cease-fire (прекращение огня - ред.) не является результатом, достижением. Ранее прекращение огня россияне нарушали за несколько дней", - заявил Ермак.

Кроме того, Ермак считает, что Кит Келлог - это очень хороший выбор.

"Я надеюсь на наше плодотворное сотрудничество. На этот раз моя встреча в (США - ред.) была без него, но мы остаемся на контакте", - заявил Ермак.

Ранее

WSJ сообщало, что ранее советники экс-президента США Кит Келлог и Фред Флейц предлагали лишить Украину американской поддержки и поставок оружия, пока Киев не согласится на мирные переговоры с россией. Украина может попытаться вернуть утраченные территории, но делать это придется дипломатическим путем. 

Дополнение

На днях в комментарии  New York Post новоизбранный президент США Дональд Трамп после встречи с Владимиром Зеленским и Макроном заявил, что он формулирует концепцию, как завершить эту войну.

Ермак заявлял, что Украина пока не готова к переговорам с россией по завершению войны в контексте сильных переговорных позиций, ведь необходимы четкие гарантии того, что рф через два-три года не нападет снова.

Также Ермак сообщал, что после встречи Президента Украины Владимира Зеленского с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом в Париже стало понятно, что Трамп настроен на прекращение войны, развязанной россией в Украине.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
donald-trampДональд Трамп
emmanuel-makronЭммануэль Макрон
andrii-yermakАндрей Ермак
parizhПариж
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина