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Ермак: для начала переговоров Украина должна быть сильной, и тогда сможет говорить с рф на равных

Ермак: для начала переговоров Украина должна быть сильной, и тогда сможет говорить с рф на равных

Киев  •  УНН

 • 4713 просмотра

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Руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что Украина должна стать сильной для равноправных переговоров с РФ. Он отметил, что Украина не провоцировала войну, а россия продолжает агрессию.

Украина на данный момент не готова к переговорам с россией по завершению войны в контексте сильных переговорных позиций, ведь необходимы четкие гарантии относительно того, что рф через два-три года не нападет снова. Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак для "Суспільне", передает УНН.

Детали

"Мы сегодня говорим с партнерами, почему так важно усилить Украину. А вообще нужно разбивать российские нарративы, что якобы Украина хотела войны. Украина не хотела ее и никак россию не провоцировала. рф пришла сюда не защищать кого-то, ведь она не защищает даже свою территорию (курскую область - ред.). путину важно продолжать агрессию на нашей территории. Поэтому для начала переговоров Украина должна быть сильной, и тогда сможет говорить с рф на равных. Потому что все, что сейчас звучит из кремля - это язык ультиматумов", - сказал Ермак.

Напомним

Новоизбранный президент США Дональд Трамп после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о желании Украины заключить соглашение об остановке войны и призыв к немедленному прекращению огня и началу переговоров.  

Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что мирные переговоры по войне в Украине могут начаться этой зимой, а его страна стремится сыграть ведущую роль в прекращении конфликта.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
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donald-tuskДональд Туск
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
polshaПольша