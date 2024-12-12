Ермак: для начала переговоров Украина должна быть сильной, и тогда сможет говорить с рф на равных
Киев • УНН
Руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что Украина должна стать сильной для равноправных переговоров с РФ. Он отметил, что Украина не провоцировала войну, а россия продолжает агрессию.
Украина на данный момент не готова к переговорам с россией по завершению войны в контексте сильных переговорных позиций, ведь необходимы четкие гарантии относительно того, что рф через два-три года не нападет снова. Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак для "Суспільне", передает УНН.
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"Мы сегодня говорим с партнерами, почему так важно усилить Украину. А вообще нужно разбивать российские нарративы, что якобы Украина хотела войны. Украина не хотела ее и никак россию не провоцировала. рф пришла сюда не защищать кого-то, ведь она не защищает даже свою территорию (курскую область - ред.). путину важно продолжать агрессию на нашей территории. Поэтому для начала переговоров Украина должна быть сильной, и тогда сможет говорить с рф на равных. Потому что все, что сейчас звучит из кремля - это язык ультиматумов", - сказал Ермак.
Напомним
Новоизбранный президент США Дональд Трамп после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о желании Украины заключить соглашение об остановке войны и призыв к немедленному прекращению огня и началу переговоров.
Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что мирные переговоры по войне в Украине могут начаться этой зимой, а его страна стремится сыграть ведущую роль в прекращении конфликта.