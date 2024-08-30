Елена Зеленская посетила Черниговскую область и передала ноутбуки школьникам

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Украине объявили подозрение первому заместителю руководителя администрации путина кириенко

В Украине объявили подозрение первому заместителю руководителя администрации путина кириенко

  •  100172 просмотра
У украинцев может быть от 2 до 5 млн незарегистрированного оружия - МВД

У украинцев может быть от 2 до 5 млн незарегистрированного оружия - МВД

  •  43209 просмотра
С укрытиями и теплыми помещениями: школы и детсады Броварской громады готовы к новому учебному году

С укрытиями и теплыми помещениями: школы и детсады Броварской громады готовы к новому учебному году

  •  109363 просмотра
Конфликт антикоррупционеров усиливается: Углава подал заявление на директора НАБУ в НАПК и стал обличителем

Конфликт антикоррупционеров усиливается: Углава подал заявление на директора НАБУ в НАПК и стал обличителем

  •  104225 просмотра
Экс-нардеп-беглец или ждун: Павел Ризаненко и его вероятная связь с фсб

Экс-нардеп-беглец или ждун: Павел Ризаненко и его вероятная связь с фсб

  •  99740 просмотра
публикации
Экс-нардеп-беглец или ждун: Павел Ризаненко и его вероятная связь с фсб

Экс-нардеп-беглец или ждун: Павел Ризаненко и его вероятная связь с фсб

  •  99740 просмотра
Конфликт антикоррупционеров усиливается: Углава подал заявление на директора НАБУ в НАПК и стал обличителем

Конфликт антикоррупционеров усиливается: Углава подал заявление на директора НАБУ в НАПК и стал обличителем

  •  104225 просмотра
С укрытиями и теплыми помещениями: школы и детсады Броварской громады готовы к новому учебному году

С укрытиями и теплыми помещениями: школы и детсады Броварской громады готовы к новому учебному году

  •  109363 просмотра
Налоговая больше года проверяет банк "Конкорд": затягивание процесса вызывает вопросы

Налоговая больше года проверяет банк "Конкорд": затягивание процесса вызывает вопросы
Эксклюзив

  •  116495 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс пятого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс пятого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров
Эксклюзив

  •  115202 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять трогательных мелодрам: что посмотреть в первые дни осени

Пять трогательных мелодрам: что посмотреть в первые дни осени

  •  13700 просмотра
30 августа: Международный день китовой акулы, День рождения пылесоса, День рождения пылесоса

30 августа: Международный день китовой акулы, День рождения пылесоса, День рождения пылесоса

  •  102318 просмотра
Старейший кинофестиваль в мире начался в Венеции на острове Лидо: подборка представленных фильмов

Старейший кинофестиваль в мире начался в Венеции на острове Лидо: подборка представленных фильмов

29 августа 2024, 12:06  •  93496 просмотра
29 августа: День рождения мотоцикла, Усекновение главы Иоанна Крестителя

29 августа: День рождения мотоцикла, Усекновение главы Иоанна Крестителя

29 августа 2024, 03:03  •  110638 просмотра
Изображение поверх фото в публикациях, новые шрифты и анимации: Instagram выпустил обновление

Изображение поверх фото в публикациях, новые шрифты и анимации: Instagram выпустил обновление

28 августа 2024, 18:35  •  103194 просмотра
Актуальное
Елена Зеленская посетила Черниговскую область и передала ноутбуки школьникам

Елена Зеленская посетила Черниговскую область и передала ноутбуки школьникам

Киев  •  УНН

30 августа 2024, 19:22  •  13602 просмотра

Read in English

Первая леди Украины осмотрела отстроенное школьное укрытие в Нежине. Фонд Елены Зеленской передал 672 ноутбука детям из четырех громад Черниговщины для онлайн-обучения.

Первая леди Украины Елена Зеленская вместе с командой своего Фонда посетила Черниговскую область, где осмотрела отстроенное школьное укрытие и передала гаджеты для обучения. В Нежине она посетила гимназию, где с начала нового учебного года почти 800 учеников смогут учиться офлайн. Об этом сообщили в Офисе президента Украины, передает УНН.

Детали

Фонд Елены Зеленской профинансировал комплексное восстановление и обустройство укрытия, которое обеспечит безопасность учеников и учителей. «До сих пор эти дети, как и большинство школьников Черниговщины, из-за отсутствия укрытия были лишены возможности получать качественное образование, полноценно общаться со своими одноклассниками и учителями. Теперь у них есть новое безопасное пространство», - отметила Елена Зеленская.

В укрытии сделали специальное зонирование для обучения, игр, занятий с психологом, а также оно может быть использовано жителями громады и воспитанниками детских садов.

Кроме этого укрытия, Фонд отстроил еще два на Полтавщине, а девять находятся в процессе восстановления в Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Сумской областях. Фонд Елены Зеленской продолжает искать международных доноров и меценатов для реализации подобных проектов.

Во время визита Елена Зеленская вместе с командой Фонда и Послом Латвии в Украине Илгварсом Клявой передала 672 ноутбука детям из Новгород-Северской, Семеновской, Сновской и Коптевской громад, которые не смогут учиться офлайн. Директор Фундации Нина Горбачева поблагодарила латвийских партнеров, отметив: «Эта помощь - пример того, как одна страна делает большой вклад в развитие украинского образования и будущего наших детей».

Всего за более чем два года Фонд Елены Зеленской обеспечил 60 тысяч ноутбуков и планшетов для онлайн-обучения в разных регионах Украины благодаря поддержке иностранных партнеров.

Олена Зеленська обговорила з подружжями послів гуманітарні завдання для України: в ОП розповіли подробиці21 августа 2024, 18:39 • 32775 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ОбществоВойна
Пловчиха Ирина Пойда завоевала серебро на Паралимпиаде-2024
  •  43922 просмотра

Пловчиха Ирина Пойда завоевала серебро на Паралимпиаде-2024

Паралимпиада-2024: пловец Александр Комаров выиграл первое "золото" для Украины
  •  45153 просмотра

Паралимпиада-2024: пловец Александр Комаров выиграл первое "золото" для Украины

Эксклюзив
Лихорадка Западного Нила: врач-инфекционист рассказал о симптомах и как уберечься от болезни
  •  47688 просмотра

Лихорадка Западного Нила: врач-инфекционист рассказал о симптомах и как уберечься от болезни

Заявление Кулебы об "украинских территориях" вызвало политическое возмущение в Польше: Туск и МИД Украины отреагировали
  •  42689 просмотра

Заявление Кулебы об "украинских территориях" вызвало политическое возмущение в Польше: Туск и МИД Украины отреагировали

Украина получила первую медаль по легкой атлетике на Паралимпиаде-2024
  •  64641 просмотра

Украина получила первую медаль по легкой атлетике на Паралимпиаде-2024

Эксклюзив
Главный юрист НБУ с "подмоченной" репутацией бросает тень на работу всего регулятора - эксперт
  •  94495 просмотра

Главный юрист НБУ с "подмоченной" репутацией бросает тень на работу всего регулятора - эксперт

Эксклюзив
Компьютерное моделирование ДТП: эксперты КНИИСЭ рассказали, как этот тип исследований помогает установить все обстоятельства аварий
  •  88922 просмотра

Компьютерное моделирование ДТП: эксперты КНИИСЭ рассказали, как этот тип исследований помогает установить все обстоятельства аварий

Эксклюзив
Мамкины лжецы. В АРМА закрывают глаза на очевидное и открещиваются от номеров "прикрытия"
  •  73906 просмотра

Мамкины лжецы. В АРМА закрывают глаза на очевидное и открещиваются от номеров "прикрытия"

Эксклюзив
Налоговая больше года проверяет банк "Конкорд": затягивание процесса вызывает вопросы
  •  116495 просмотра

Налоговая больше года проверяет банк "Конкорд": затягивание процесса вызывает вопросы

Эксклюзив
Украинская премьер-лига: анонс пятого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров
  •  115202 просмотра

Украинская премьер-лига: анонс пятого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Популярные

Экс-нардеп-беглец или ждун: Павел Ризаненко и его вероятная связь с фсб

Экс-нардеп-беглец или ждун: Павел Ризаненко и его вероятная связь с фсб

  •  99740 просмотра
Конфликт антикоррупционеров усиливается: Углава подал заявление на директора НАБУ в НАПК и стал обличителем

Конфликт антикоррупционеров усиливается: Углава подал заявление на директора НАБУ в НАПК и стал обличителем

  •  104225 просмотра
С укрытиями и теплыми помещениями: школы и детсады Броварской громады готовы к новому учебному году

С укрытиями и теплыми помещениями: школы и детсады Броварской громады готовы к новому учебному году

  •  109363 просмотра
У украинцев может быть от 2 до 5 млн незарегистрированного оружия - МВД

У украинцев может быть от 2 до 5 млн незарегистрированного оружия - МВД

  •  43209 просмотра
В Украине объявили подозрение первому заместителю руководителя администрации путина кириенко

В Украине объявили подозрение первому заместителю руководителя администрации путина кириенко

  •  100172 просмотра

Публикации

Экс-нардеп-беглец или ждун: Павел Ризаненко и его вероятная связь с фсб

Экс-нардеп-беглец или ждун: Павел Ризаненко и его вероятная связь с фсб

  •  99740 просмотра
Конфликт антикоррупционеров усиливается: Углава подал заявление на директора НАБУ в НАПК и стал обличителем

Конфликт антикоррупционеров усиливается: Углава подал заявление на директора НАБУ в НАПК и стал обличителем

  •  104225 просмотра
С укрытиями и теплыми помещениями: школы и детсады Броварской громады готовы к новому учебному году

С укрытиями и теплыми помещениями: школы и детсады Броварской громады готовы к новому учебному году

  •  109363 просмотра
Налоговая больше года проверяет банк "Конкорд": затягивание процесса вызывает вопросы

Налоговая больше года проверяет банк "Конкорд": затягивание процесса вызывает вопросы
Эксклюзив

  •  116495 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс пятого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс пятого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров
Эксклюзив

  •  115202 просмотра

Война

Генштаб: 179 боевых столкновений за сутки, горячее всего на Покровском направлении

Генштаб: 179 боевых столкновений за сутки, горячее всего на Покровском направлении

  •  3025 просмотра
Россия осуществила 262 обстрела Сумщины за сутки, есть раненый

Россия осуществила 262 обстрела Сумщины за сутки, есть раненый

  •  9695 просмотра
Удар по Харькову: 7 погибших, 77 пострадавших, продолжаются спасательные работы

Удар по Харькову: 7 погибших, 77 пострадавших, продолжаются спасательные работы

  •  12659 просмотра
В результате обстрела Харькова погибла юная художница Ника Кожушко

В результате обстрела Харькова погибла юная художница Ника Кожушко

  •  12872 просмотра
Елена Зеленская посетила Черниговскую область и передала ноутбуки школьникам

Елена Зеленская посетила Черниговскую область и передала ноутбуки школьникам

  •  13852 просмотра

политика

Продвижение рф на Покровском направлении не связано с операцией ВСУ в Курской области - президент Чехии

Продвижение рф на Покровском направлении не связано с операцией ВСУ в Курской области - президент Чехии

  •  24405 просмотра
«Важная, конструктивная встреча": делегация Украины обсудила потребности ВСУ с главой Пентагона

«Важная, конструктивная встреча": делегация Украины обсудила потребности ВСУ с главой Пентагона

  •  25903 просмотра
Необходимо поставить точку российскому террору: Зеленский отметил важность уничтожения российской авиации

Необходимо поставить точку российскому террору: Зеленский отметил важность уничтожения российской авиации

  •  24625 просмотра
Зеленский об операции в курской области: "важный для нас результат там - это пополнение обменного фонда"

Зеленский об операции в курской области: "важный для нас результат там - это пополнение обменного фонда"

  •  24696 просмотра
«россия должна быть привлечена к ответственности за военные преступления": посол США отреагировала на авиаудар по Харькову

«россия должна быть привлечена к ответственности за военные преступления": посол США отреагировала на авиаудар по Харькову

  •  24253 просмотра

Война

Генштаб: 179 боевых столкновений за сутки, горячее всего на Покровском направлении

Генштаб: 179 боевых столкновений за сутки, горячее всего на Покровском направлении

  •  3025 просмотра
Россия осуществила 262 обстрела Сумщины за сутки, есть раненый

Россия осуществила 262 обстрела Сумщины за сутки, есть раненый

  •  9695 просмотра
Удар по Харькову: 7 погибших, 77 пострадавших, продолжаются спасательные работы

Удар по Харькову: 7 погибших, 77 пострадавших, продолжаются спасательные работы

  •  12659 просмотра
В результате обстрела Харькова погибла юная художница Ника Кожушко

В результате обстрела Харькова погибла юная художница Ника Кожушко

  •  12872 просмотра
Елена Зеленская посетила Черниговскую область и передала ноутбуки школьникам

Елена Зеленская посетила Черниговскую область и передала ноутбуки школьникам

  •  13852 просмотра

политика

Продвижение рф на Покровском направлении не связано с операцией ВСУ в Курской области - президент Чехии

Продвижение рф на Покровском направлении не связано с операцией ВСУ в Курской области - президент Чехии

  •  24405 просмотра
«Важная, конструктивная встреча": делегация Украины обсудила потребности ВСУ с главой Пентагона

«Важная, конструктивная встреча": делегация Украины обсудила потребности ВСУ с главой Пентагона

  •  25903 просмотра
Необходимо поставить точку российскому террору: Зеленский отметил важность уничтожения российской авиации

Необходимо поставить точку российскому террору: Зеленский отметил важность уничтожения российской авиации

  •  24625 просмотра
Зеленский об операции в курской области: "важный для нас результат там - это пополнение обменного фонда"

Зеленский об операции в курской области: "важный для нас результат там - это пополнение обменного фонда"

  •  24696 просмотра
«россия должна быть привлечена к ответственности за военные преступления": посол США отреагировала на авиаудар по Харькову

«россия должна быть привлечена к ответственности за военные преступления": посол США отреагировала на авиаудар по Харькову

  •  24253 просмотра

Новости Бизнеса

Документальный фильм "From collar to COLLAR Company" учит воплощать мечты

Документальный фильм "From collar to COLLAR Company" учит воплощать мечты

  •  23394 просмотра
Правильное питание кошек: выбираем влажный корм

Правильное питание кошек: выбираем влажный корм

  •  31892 просмотра
30 многоканальных РЭБов получила Национальная гвардия от WOG и сообщества PRIDE

30 многоканальных РЭБов получила Национальная гвардия от WOG и сообщества PRIDE

29 августа 2024, 07:13  •  61896 просмотра

Экономика

Ставка решила уволить руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого - СМИ

Ставка решила уволить руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого - СМИ

  •  19660 просмотра
В августе в госбюджет Украины поступило 386,2 миллиарда гривен

В августе в госбюджет Украины поступило 386,2 миллиарда гривен

  •  14494 просмотра
Завтра графики будут действовать весь день: как будут выключать свет 31 августа

Завтра графики будут действовать весь день: как будут выключать свет 31 августа

  •  14594 просмотра
Киевщина усиливает энергоустойчивость громад: в четырех районах планируют установить 14 когенерационных установок

Киевщина усиливает энергоустойчивость громад: в четырех районах планируют установить 14 когенерационных установок

  •  14275 просмотра
Украина в текущем маркетинговом году экспортировала на 60% больше зерна, чем в прошлом году

Украина в текущем маркетинговом году экспортировала на 60% больше зерна, чем в прошлом году

  •  21245 просмотра

Киев

Миллионные убытки на ремонте тоннелей столичной подземки: генподрядчику сообщили о подозрении

Миллионные убытки на ремонте тоннелей столичной подземки: генподрядчику сообщили о подозрении

  •  19483 просмотра
На Оболони в Киеве открыли движение на новый путепровод: на пересечении Полярной и Богатырской

На Оболони в Киеве открыли движение на новый путепровод: на пересечении Полярной и Богатырской

  •  19378 просмотра
В Киеве умерли три человека от осложнений лихорадки Западного Нила - КГГА

В Киеве умерли три человека от осложнений лихорадки Западного Нила - КГГА

  •  23508 просмотра
В Киеве и нескольких областях ввели экстренные отключения света

В Киеве и нескольких областях ввели экстренные отключения света

  •  29916 просмотра
Жара и преимущественно сухая погода: прогноз на сегодня

Жара и преимущественно сухая погода: прогноз на сегодня

  •  29973 просмотра