Елена Зеленская посетила Черниговскую область и передала ноутбуки школьникам

Первая леди Украины Елена Зеленская вместе с командой своего Фонда посетила Черниговскую область, где осмотрела отстроенное школьное укрытие и передала гаджеты для обучения. В Нежине она посетила гимназию, где с начала нового учебного года почти 800 учеников смогут учиться офлайн. Об этом сообщили в Офисе президента Украины, передает УНН.

Детали

Фонд Елены Зеленской профинансировал комплексное восстановление и обустройство укрытия, которое обеспечит безопасность учеников и учителей. «До сих пор эти дети, как и большинство школьников Черниговщины, из-за отсутствия укрытия были лишены возможности получать качественное образование, полноценно общаться со своими одноклассниками и учителями. Теперь у них есть новое безопасное пространство», - отметила Елена Зеленская.

В укрытии сделали специальное зонирование для обучения, игр, занятий с психологом, а также оно может быть использовано жителями громады и воспитанниками детских садов.

Кроме этого укрытия, Фонд отстроил еще два на Полтавщине, а девять находятся в процессе восстановления в Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Сумской областях. Фонд Елены Зеленской продолжает искать международных доноров и меценатов для реализации подобных проектов.

Во время визита Елена Зеленская вместе с командой Фонда и Послом Латвии в Украине Илгварсом Клявой передала 672 ноутбука детям из Новгород-Северской, Семеновской, Сновской и Коптевской громад, которые не смогут учиться офлайн. Директор Фундации Нина Горбачева поблагодарила латвийских партнеров, отметив: «Эта помощь - пример того, как одна страна делает большой вклад в развитие украинского образования и будущего наших детей».

Всего за более чем два года Фонд Елены Зеленской обеспечил 60 тысяч ноутбуков и планшетов для онлайн-обучения в разных регионах Украины благодаря поддержке иностранных партнеров.

Олена Зеленська обговорила з подружжями послів гуманітарні завдання для України: в ОП розповіли подробиці