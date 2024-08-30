Олена Зеленська відвідала Чернігівщину та передала ноутбуки школярам

Перша леді України Олена Зеленська разом із командою своєї Фундації відвідала Чернігівщину, де оглянула відбудоване шкільне укриття та передала гаджети для навчання. У Ніжині вона завітала до гімназії, де з початку нового навчального року майже 800 учнів зможуть навчатися офлайн. Про це повідомили в Офісі президента України, передає УНН.

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Фундація Олени Зеленської профінансувала комплексну відбудову та облаштування укриття, яке забезпечить безпеку учнів та вчителів. "Досі ці діти, як і більшість школярів Чернігівщини, через відсутність укриття були позбавлені можливості здобувати якісну освіту, повноцінно спілкуватися зі своїми однокласниками та вчителями. Тепер у них є новий безпечний простір", – зазначила Олена Зеленська.

В укритті зробили спеціальне зонування для навчання, ігор, занять із психологом, а також воно може бути використане жителями громади та вихованцями дитячих садків.

Окрім цього укриття, Фундація відбудувала ще два на Полтавщині, а дев’ять перебувають у процесі відновлення на Одещині, Миколаївщині, Дніпропетровщині та Сумщині. Фундація Олени Зеленської продовжує шукати міжнародних донорів і меценатів для реалізації подібних проєктів.

Під час візиту Олена Зеленська разом із командою Фундації та Послом Латвії в Україні Ілгварсом Клявою передала 672 ноутбуки дітям із Новгород-Сіверської, Семенівської, Сновської та Кіптівської громад, які не зможуть навчатися офлайн. Директорка Фундації Ніна Горбачова подякувала латвійським партнерам, зазначивши: "Ця допомога – приклад того, як одна країна робить великий внесок у розвиток української освіти та майбутнього наших дітей".

Загалом за понад два роки Фундація Олени Зеленської забезпечила 60 тисяч ноутбуків і планшетів для онлайн-навчання у різних регіонах України завдяки підтримці іноземних партнерів.

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