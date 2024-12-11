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Едва не замерз в горах в 12-градусный мороз: как на Закарпатье столичного туриста спасали

Едва не замерз в горах в 12-градусный мороз: как на Закарпатье столичного туриста спасали

Киев  •  УНН

 • 6119 просмотра

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На Закарпатье спасатели нашли и спасли 37-летнего туриста из Киева, который заблудился в горах. Мужчину с подозрением на обморожение ног передали медикам.

Чрезвычайники Закарпатья спасли мужчину, который едва не замерз в горах в 12-ти градусный мороз, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

37-летний турист из Киева начал свое путешествие из поселка Ясиня на Закарпатье. Он прошел через долину Шиса и после ночевки отправился на гору Петрос. Однако запланированного маршрута не придерживался, да и к погодным условиям горе-путешественник не подготовился - температура в горах снизилась до 12 градусов мороза.

На помощь выехали горные спасатели из поселка Ясиня. Однако турист, несмотря на холод, решил продолжить путь. Благодаря уточненным координатам его нашли спасатели из Лазещины вблизи долины Головческа.

Мужчину спустили вниз, где передали медикам с подозрением на обморожение ног.

В горах Румынии 28-летний украинец-уклонист упал в 400-метровый овраг. От смерти мужчину спас кот7 дек. 2024, 14:27 • 23385 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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