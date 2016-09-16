Япония и США проведут совместные учения в Южно-Китайском море
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Япония планирует активизировать свою деятельность в Южно-Китайском море в рамках проведения учебных патрулирований совместно с США. Об этом заявил министр обороны Японии Томоми Инада, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Токио также планирует провести двусторонние и многосторонние маневры с военно-морскими силами стран региона. По словам Т.Инады, повышение активности Японии в этом регионе будет включать в себя содействие увеличению потенциала и взаимодействия прибрежных стран.
Указано, что Пекин, который построил в Южно-Китайском море ряд искусственных островов, считает большую часть акватории этого моря своей. Он не признает решение суда в Гааге, которым Китаю отказали в праве считать спорные острова своей территорией.
Напомним, 12 сентября китайский и российский флоты начали военные учения в Южно-Китайском море. Учебная программа "Совместное море-2016" продлится восемь дней и будет включать использование кораблей, подводных лодок, авиации, бронемашин-амфибий и морской пехоты.