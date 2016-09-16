Японія і США проведуть спільні навчання у Південнокитайському морі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Японія планує активізувати свою діяльність в Південнокитайському морі в рамках проведення навчальних патрулювань спільно із США. Про це заявив міністр оборони Японії Томомі Інада, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Токіо також планує провести двосторонні та багатосторонні маневри з військово-морськими силами країн регіону. За словами Т.Інади, підвищення активності Японії у цьому регіоні включатиме в себе сприяння збільшенню потенціалу та взаємодії прибережних країн.
Вказано, що Пекін, який спорудив у Південнокитайському морі низку штучних островів, вважає переважну частину акваторії цього моря своєю. Водночас він не визнає рішення суду в Гаазі, яким Китаю відмовили у праві вважати спірні острови своєю територією.
Нагадаємо, 12 вересня китайський та російський флоти розпочали військові навчання у Південнокитайському морі. Навчальна програма "Спільне море-2016" триватиме вісім днів і включатиме використання кораблів, підводних човнів, авіації, бронемашин-амфібій та морської піхоти.