Какими мобильными приложениями пользуются украинцы: рейтинг самых популярных

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 апреля. УНН. В Украине наиболее распространенным средством для коммуникаций является Viber, которым пользуется 66% опрошенных. Об этом говорится в результатах исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии, передает УНН.

Цитата

“Наиболее распространенным средством для коммуникаций является Viber, которым пользуется 66% опрошенных. Вторым по популярности является Мессенджер Фейсбука — 35%. На третьем-четвертом местах находятся Телеграмм (используют 24% опрошенных) и WhatsApp (21%)”, — сообщается по результатам опроса.

Отмечается, что не слишком популярным каналом обмена сообщениями оказался Twitter, возможности которого для этих целей использует лишь 6% опрошенных. Вместе с тем, почти треть украинцев (27%) не обменивается сообщениями с мобильного телефона ни в одном из вышеупомянутых приложений.

Также сообщается, что несколько больше женщин, чем мужчин использует Мессенджер Facebook — 39% и 30% соответственно (расхождение значимое на уровне 0,01).

“В разрезе возрастных групп, Viber сохраняет первенство в использовании в каждой из категорий. Можно выделить возрастную категорию 18-29 лет, где на втором месте по популярности (в отличие от других) находится Телеграмм. Доля опрошенных, которые не используют ни одно из перечисленных приложений является самой низкой среди возрастной категории 18-29 лет (5%) и увеличивается с возрастом: 30-39 лет — 11%, 40-49 лет — 13,5%, 50-59 лет — 25%, 60-69 лет — 51%, 70 лет и старше — 76%”, — отмечается в опросе.

Кроме того, в зависимости от типа населенного пункта (городское и сельское население) популярность приложений совпадает с условным рейтингом в целом по стране. Вместе с тем, возможности Telegram и WhatsApp несколько больше использует городское население. Телеграмм — 28% среди городского населения и 16% среди сельского (расхождение значимое на уровне 0,01). WhatsApp — 25% среди городского населения и 12% среди сельского (расхождение значимое на уровне 0,01). Среди сельского населения выше уровень, чем среди городского тех опрошенных, которые не используют ни одно из перечисленных приложений — 37% и 23% соответственно.

Справка

Опрос проведен с 5-7 февраля 2021 года, Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственное всеукраинский опрос общественного мнения “Омнибус”. Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опрошено 2005 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины — АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% — для показателей, близких к 10%, 1,1% — для показателей, близких к 5%.

Дополнение

WhatsApp ввел новую политику конфиденциальности. Пользователи, которые ее не примут, будут ограниченны в пользовании мессенджером.

В Telegram появилась функция импорта чатов с WhatsApp. The Verge отмечает, что пользователь не потеряет сообщение, если решит изменить соцсеть.

Пользователи Twitter чаще всего в 2020 году пересылали последние сообщения аккаунта американского актера Чедвика Боузмана с известием о его смерти.

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