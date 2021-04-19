Якими мобільними додатками користуються українці: рейтинг найбільш популярних

Цитата

“Найбільш поширеним засобом для комунікацій є Viber, яким користується 66% опитаних. Другим за популярністю є Месенджер Фейсбуку — 35%. На третьому-четвертому місцях знаходяться Телеграм (використовують 24% опитаних) та WhatsApp (21%)”, — повідомляється за результатами опитування.

Зазначається, що не надто популярним каналом обміну повідомленнями виявився Twitter, можливості якого для таких цілей використовує лише 6% опитаних. Разом з тим, майже третина українців (27%) не обмінюється повідомленнями з мобільного телефону в жодному з вищезгаданих застосунків.

Також повідомляється, що трохи більше жінок, ніж чоловіків використовує Месенджер Facebook — 39% та 30% відповідно (розбіжність значуща на рівні 0,01).

“В розрізі вікових груп, Viber зберігає першість у використанні в кожній з категорій. Варто виокремити вікову категорію 18-29 років, де на другому місті за популярністю (на відміну від інших) знаходиться Телеграм. Частка опитаних, які не використовують жоден з перерахованих застосунків є найнижчою серед вікової категорії 18-29 років (5%) та збільшується з віком: 30-39 років — 11%, 40-49 років — 13,5%, 50-59 років — 25%, 60-69 років — 51%, 70 років і старші — 76%”, — зазначається в опитуванні.

Окрім того, в залежності від типу населеного пункту (міське та сільське населення) популярність застосунків збігається з умовним рейтингом в цілому по країні. Разом з тим, можливості Telegram та WhatsApp дещо більше використовує міське населення. Телеграм — 28% серед міського населення та 16% серед сільського (розбіжність значуща на рівні 0,01). WhatsApp — 25% серед міського населення та 12% серед сільського (розбіжність значуща на рівні 0,01). Серед сільського населення вищий рівень, ніж серед міського тих опитаних, які не використовують жоден з перерахованих застосунків — 37% та 23% відповідно.

Довідково

Опитування проведене з 5-7 лютого 2021 року, Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки “Омнібус”. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 2005 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України — АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% — для показників, близьких до 10%, 1,1% — для показників, близьких до 5%.

Доповнення

WhatsApp ввів нову політику конфіденційності. Користувачі, які її не приймуть, будуть обмеженні у користування месенджером.

У Telegram з’явилася функція імпорту чатів з WhatsApp. The Verge зауважує, що користувач не втратить повідомлення, якщо вирішить змінити соцмережу.

Користувачі Twitter найчастіше в 2020 році пересилали останні повідомлення аккаунта американського актора Чедвіка Боузмана зі звісткою про його смерть.