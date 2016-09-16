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Й.Хан спрогнозировал предоставление Украине "безвиза" с ЕС в октябре

Й.Хан спрогнозировал предоставление Украине "безвиза" с ЕС в октябре

Киев • УНН

 • 7988 просмотра

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Йоханнес Хан ожидает, что решение о либерализации визового режима с ЕС для Украины будет в октябре. Об этом еврокомиссар рассказал Радио Свобода, передает УНН.

"Я абсолютно уверен: только Европейский совет и Европейский парламент договорятся о том, кого и как будет касаться механизм приостановления безвизового режима, это будет положительное решение для Украины. Я лично ожидаю это на октябрь", - сказал Й.Хан.

На вопрос, сделала ли Украина все, что от нее ожидалось, комиссар ЕС ответил утвердительно, добавив, что "именно поэтому Украина заслужила это".

Также он отметил прогресс, которого Украина достигла за последние два года.

"Нельзя, чтобы реформы остановились. Поэтому борьба с коррупцией - приоритет. Думаю, это то, на что украинцы ожидают. Вместе с тем, это ответственность Украины перед внешними инвесторами. Никто не хочет рисковать деньгами, если такой уровень коррупции", - отметил еврокомиссар.

"И когда я говорю о борьбе с коррупцией, имею в виду и качество судебной системы. Ведь это не только касается выявления коррупционных случаев. Только их передадут в суд - люди будут ожидать приговоров", - добавил он.

Украинские Национальные Новости

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