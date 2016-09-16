Й.Хан спрогнозировал предоставление Украине "безвиза" с ЕС в октябре

"Я абсолютно уверен: только Европейский совет и Европейский парламент договорятся о том, кого и как будет касаться механизм приостановления безвизового режима, это будет положительное решение для Украины. Я лично ожидаю это на октябрь", - сказал Й.Хан.

На вопрос, сделала ли Украина все, что от нее ожидалось, комиссар ЕС ответил утвердительно, добавив, что "именно поэтому Украина заслужила это".

Также он отметил прогресс, которого Украина достигла за последние два года.

"Нельзя, чтобы реформы остановились. Поэтому борьба с коррупцией - приоритет. Думаю, это то, на что украинцы ожидают. Вместе с тем, это ответственность Украины перед внешними инвесторами. Никто не хочет рисковать деньгами, если такой уровень коррупции", - отметил еврокомиссар.

"И когда я говорю о борьбе с коррупцией, имею в виду и качество судебной системы. Ведь это не только касается выявления коррупционных случаев. Только их передадут в суд - люди будут ожидать приговоров", - добавил он.