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Й.Хан спрогнозував надання Україні "безвізу" з ЄС у жовтні

Й.Хан спрогнозував надання Україні "безвізу" з ЄС у жовтні

Київ • УНН

 • 7990 перегляди

КИЇВ. 16 вересня. УНН. Комісар ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Йоганнес Хан очікує, що рішення про лібералізацію візового режиму з ЄС для України буде в жовтні. Про це єврокомісар розповів Радіо Свобода, передає УНН.

"Я абсолютно впевнений: щойно Європейська рада та Європейський парламент домовляться щодо того, кого і як стосуватиметься механізм призупинення безвізового режиму, то буде позитивне рішення для України. Я особисто очікую це на жовтень", - сказав Й.Хан.

На запитання, чи зробила Україна все, чого від неї очікувалось, комісар ЄС відповів ствердно, додавши, що "саме тому Україна заслужила це".

Також він відзначив прогрес, якого Україна досягла за останні два роки.

"Не можна, щоби реформи зупинились. Тому боротьба з корупцією – пріоритет. Думаю, це те, на що українці очікують. Разом із тим, це відповідальність України перед зовнішніми інвесторами. Ніхто не хоче ризикувати грошима, коли такий рівень корупції", - зазначив єврокомісар.

"І коли я говорю про боротьбу з корупцію, маю на увазі і якість судової системи. Адже це не лише стосується виявлення корупційних випадків. Щойно їх передадуть до суду – люди очікуватимуть вироків", - додав він.

Українські Національні Новини

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