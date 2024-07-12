X работает над кнопкой "не нравится" для ранжирования ответов - СМИ

X Илона Маска, ранее известный как Twitter, продолжает разрабатывать функцию для отметки "против" (downvote) возле ответов на посты, которая будет использоваться для улучшения их ранжирования, пишет УНН со ссылкой на TechCrunch.

Детали

Хотя компания еще официально не объявила о своих планах, как указано, функция "против" на самом деле может напоминать кнопку "не нравится", а не значок "против" в стиле Reddit. Ссылки на код, найденные в приложении X для iOS, предусматривают кнопку, которая отображается в виде пиктограммы разбитого сердца рядом с кнопкой "Мне нравится" в форме сердца, а также прямые ссылки на функцию "против".

Как Twitter, компания протестировала функцию "против" в 2021 году, накануне приобретения Илоном Маском. Однако во время первоначального эксперимента Twitter протестировал кнопки как за, так и против во всех постах. Последние тесты показывают, что X рассматривает возможность разрешения функции "против" ответов только для того, чтобы продемонстрировать лучшие ответы в верхней части длинного треда, одновременно перемещая менее понравившиеся ответы дальше по треду. Это может помешать пользователям публиковать контент, специально предназначенный для того, чтобы раздражать людей, и пытаться вызвать враждебность как форму взаимодействия.

Как указано, неясно, рассматривает ли X сейчас возможность добавления функции "против" ко всем публикациям на платформе или только к ответам.

Дополнение

Это не единственное изменение, которое X внесла в свою систему "лайков", когда соцсеть перешла под контроль Маска. Недавно X начал скрывать лайки от публичного просмотра, позволяя людям, как выразился Маск, лайкать "более острый" контент и защищать свой имидж.

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