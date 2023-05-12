WSJ узнало имя вероятного преемника Маска в Twitter
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Линда Яккарино из американского конгломерата средств массовой информации и развлечений NBCUniversal ведет переговоры о том, чтобы стать генеральным директором Twitter, со ссылкой на источники сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.
Детали
Владелец Twitter Илон Маск ранее заявил, что выбрал нового гендиректора, но не назвал имя человека.
"По словам людей, знакомых с ситуацией, глава отдела рекламы NBCUniversal Линда Яккарино ведет переговоры о том, чтобы стать новым генеральным директором Twitter", - пишет издание.
Яккарино, глава отдела глобальной рекламы и партнерства в NBCU, как сообщается, проработала в NBCU более десяти лет, где она выступала за поиск лучших способов измерения эффективности рекламы в отрасли. Как руководитель отдела продаж рекламы NBCU, она сыграла ключевую роль в запуске потокового сервиса Peacock с поддержкой рекламы.
Напомним
Илон Маск прошлой осенью приобрел Twitter за 44 миллиарда долларов и стал гендиректором.
11 мая Илон Маск заявил, что покидает пост гендиректора Twitter.