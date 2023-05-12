WSJ дізналося ім'я ймовірного наступника Маска у Twitter
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Лінда Яккаріно з американського конгломерату засобів масової інформації та розваг NBCUniversal веде переговори про те, щоб стати генеральним директором Twitter, з посиланням на джерела повідомляє The Wall Street Journal, пише УНН.
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Власник Twitter Ілон Маск раніше заявив, що обрав нового гендиректора, але не назвав ім'я людини.
"За словами людей, знайомих із ситуацією, голова відділу реклами NBCUniversal Лінда Яккаріно веде переговори про те, щоб стати новим генеральним директором Twitter", - пише видання.
Яккаріно, голова відділу глобальної реклами та партнерства в NBCU, як повідомляється, пропрацювала у NBCU більше ніж десять років, де вона виступала за пошук найкращих способів вимірювання ефективності реклами в галузі. Як керівник відділу продажів реклами NBCU, вона відіграла ключову роль у запуску потокового сервісу Peacock із підтримкою реклами.
Нагадаємо
Ілон Маск минулої осені придбав Twitter за 44 мільярди доларів і став гендиректором.
11 травня Ілон Маск заявив, що покидає посаду гендиректора Twitter.