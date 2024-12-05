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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Warner Bros выпустила 8-минутный трейлер фильма "Властелин колец: Война Рогиримов"

Warner Bros выпустила 8-минутный трейлер фильма "Властелин колец: Война Рогиримов"

Киев  •  УНН

 • 920 просмотра

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Warner Bros выпустила расширенный трейлер анимационного фильма "Властелин колец: Война Рогиримов". Фильм расскажет историю короля Хельма молотобойца за 183 года до событий трилогии Питера Джексона.

За несколько дней до премьеры "Властелин колец: Война Рогирримов" презентовано восемь минут кадров трейлера фильма.

Передает УНН со ссылкой на Moviebreak.

11 декабря 2024 года выйдет в кинотеатры новый анимационный фильм, действие которого разворачивается во вселенной "Властелина колец". И по этому случаю Warner Bros предложила трейлер "Войны Рогирримов" продолжительностью не менее 8 минут.

"Beatles '64": новый фильм Скорсезе об историческом визите группы в США30 нояб. 2024, 19:28 • 117707 просмотров

Действие анимационного фильма "Властелин колец: Война Рогиримов" будет происходить за 183 года до событий фильмов Питера Джексона. Этот анимационный приквел исследует историю короля Хельма молотобойца, легендарной фигуры Романа, чье мужество и военные подвиги навсегда определили судьбу этого региона. Настолько, что его именем было названо бездну (Хельмову), где произошло смертельное противостояние между силами Романа и ордами Урук-Хая Сарумана в "двух башнях" (книге и фильме).

Warner Bros. сегодня опубликовал в Сети новый трейлер, представляющий невиданные ранее фрагменты фильма Кэндзи Камиямы.

Ричард Гир представил документальный фильм об украинской молодежи с ВИЧ1 дек. 2024, 13:04 • 19732 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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