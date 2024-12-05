Warner Bros выпустила 8-минутный трейлер фильма "Властелин колец: Война Рогиримов"
Киев • УНН
Warner Bros выпустила расширенный трейлер анимационного фильма "Властелин колец: Война Рогиримов". Фильм расскажет историю короля Хельма молотобойца за 183 года до событий трилогии Питера Джексона.
За несколько дней до премьеры "Властелин колец: Война Рогирримов" презентовано восемь минут кадров трейлера фильма.
Передает УНН со ссылкой на Moviebreak.
11 декабря 2024 года выйдет в кинотеатры новый анимационный фильм, действие которого разворачивается во вселенной "Властелина колец". И по этому случаю Warner Bros предложила трейлер "Войны Рогирримов" продолжительностью не менее 8 минут.
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Действие анимационного фильма "Властелин колец: Война Рогиримов" будет происходить за 183 года до событий фильмов Питера Джексона. Этот анимационный приквел исследует историю короля Хельма молотобойца, легендарной фигуры Романа, чье мужество и военные подвиги навсегда определили судьбу этого региона. Настолько, что его именем было названо бездну (Хельмову), где произошло смертельное противостояние между силами Романа и ордами Урук-Хая Сарумана в "двух башнях" (книге и фильме).
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