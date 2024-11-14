Взрывы прогремели в Запорожской области - ОВА
Киев • УНН
В Запорожской области зафиксированы взрывы, о чем сообщил председатель ОВА Иван Федоров. Воздушные силы предупредили об использовании врагом тактической авиации и управляемых авиабомб в регионе.
В Запорожской области прогремели взрывы, сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
"Взрывы в Запорожской области", - сообщил глава ОВА.
Ранее в Воздушных силах предупредили о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Запорожье.
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