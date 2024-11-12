Взрывы прогремели сразу в двух областях Украины: что известно

Взрывы прогремели в Херсонской и Запорожской областях, передает УНН.

О взрывах в Херсоне сообщили СМИ. А о взрывах в Запорожье - председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.

"Взрывы в Запорожской области. Повторные взрывы в Запорожской области", - сообщил Федоров.

Ранее в Воздушных силах предупредили о УАБах на Харьковщину и Запорожье.