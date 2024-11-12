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Общественная организация предлагает внедрить "отпуск из сострадания": для кого и почему возникла идея
18:40 • 25174 просмотра

Общественная организация предлагает внедрить "отпуск из сострадания": для кого и почему возникла идея

Зеленский анонсировал запуск переводов военных через "Армию+" с 15 ноября
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Зеленский анонсировал запуск переводов военных через "Армию+" с 15 ноября

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«Проводники» для детей с особыми образовательными потребностями: в Броварской громаде работают ассистенты учеников
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«Проводники» для детей с особыми образовательными потребностями: в Броварской громаде работают ассистенты учеников

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Химический анализ подтвердил, что россия использует шахеды с термобарической боевой частью - КНИИСЭ
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Химический анализ подтвердил, что россия использует шахеды с термобарической боевой частью - КНИИСЭ

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Ранняя диагностика спасает жизнь: врач-гинеколог рассказала о важности скрининга онкозаболеваний

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Биткоин и политика: финтехэксперт Елена Соседка рассказала о том, как победа Трампа отразится на крипторынке

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Взрывы прогремели сразу в двух областях Украины: что известно

Взрывы прогремели сразу в двух областях Украины: что известно

Киев  •  УНН

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В Херсонской и Запорожской областях зафиксированы взрывы. Воздушные силы предварительно сообщали об угрозе применения УАБов на Харьковщине и Запорожье.

Взрывы прогремели в Херсонской и Запорожской областях, передает УНН.

О взрывах в Херсоне сообщили СМИ. А о взрывах в Запорожье - председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.

"Взрывы в Запорожской области. Повторные взрывы в Запорожской области", - сообщил Федоров.

Ранее в Воздушных силах предупредили о УАБах на Харьковщину и Запорожье.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
zaporozheЗапорожье
khersonХерсон
kharkivХарьков