Взрывы прогремели сразу в двух областях Украины: что известно
Киев • УНН
В Херсонской и Запорожской областях зафиксированы взрывы. Воздушные силы предварительно сообщали об угрозе применения УАБов на Харьковщине и Запорожье.
Взрывы прогремели в Херсонской и Запорожской областях, передает УНН.
О взрывах в Херсоне сообщили СМИ. А о взрывах в Запорожье - председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.
"Взрывы в Запорожской области. Повторные взрывы в Запорожской области", - сообщил Федоров.
Ранее в Воздушных силах предупредили о УАБах на Харьковщину и Запорожье.