Взрывы прогремели на Полтавщине: в ОВА уверяют - попаданий и пострадавших нет

На Полтавщине во время воздушной тревоги слышали взрывы. В ОВА уверяют, что в области попаданий не зафиксировано, передает УНН.

"В пределах Полтавской области попаданий не зафиксировано. Пострадавших также нет. Спасибо нашим защитникам за защиту. Слава Украине!" - сообщил председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин.