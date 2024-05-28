Вибухи пролунали на Полтавщині: в ОВА запевняють - влучань та постраждалих немає
Київ • УНН
Під час повітряної тривоги в Полтавській області були чутні вибухи, але, за даними обласної військової адміністрації, жодних влучень або жертв не зафіксовано.
На Полтавщині під час повітряної тривоги чули вибухи. В ОВА запевняють, що в області влучань не зафіксовано, передає УНН.
"У межах Полтавської області влучань не зафіксовано. Постраждалих також немає. Дякуємо нашим оборонцям за захист. Слава Україні!" - повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.