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Вибухи пролунали на Полтавщині: в ОВА запевняють - влучань та постраждалих немає

Київ • УНН

 • 43696 перегляди

Під час повітряної тривоги в Полтавській області були чутні вибухи, але, за даними обласної військової адміністрації, жодних влучень або жертв не зафіксовано.

На Полтавщині під час повітряної тривоги чули вибухи. В ОВА запевняють, що в області влучань не зафіксовано, передає УНН.

"У межах Полтавської області влучань не зафіксовано. Постраждалих також немає. Дякуємо нашим оборонцям за захист. Слава Україні!" - повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Антоніна Туманова

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