Взрывы и обстрелы на границе Ливана перед официальным прекращением огня между Израилем и"Хезболлой"
Киев • УНН
За 15 минут до прекращения огня на сирийско-ливанской границе прогремели мощные взрывы. Война между Иоанном и Израилем официально завершилась в 4:00 по местному времени.
В ночь перед завершением войны между Ливаном и Израилем на границах Ливана прогремели взрывы. Об этом сообщает Open Source Intelligence Monitor, передает УНН.
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В частности, информировалось о мощных взрывах и атаках на сирийско-ливанской границе.
Следовательно, на юге Ливана, вблизи израильской границы, был зафиксирован интенсивный артиллерийский огонь.
Это произошло всего за 15 минут до начала режима прекращения огня.
По состоянию на 4:00 по местному времени война между Иоанном и Израилем официально закончилась.
Израиль и" Хезболла " достигли соглашения о прекращении огня: Байден объявил о перемирии26 нояб. 2024, 21:04 • 8838 просмотров