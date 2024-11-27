В ночь перед завершением войны между Ливаном и Израилем на границах Ливана прогремели взрывы. Об этом сообщает Open Source Intelligence Monitor, передает УНН.

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В частности, информировалось о мощных взрывах и атаках на сирийско-ливанской границе.

Следовательно, на юге Ливана, вблизи израильской границы, был зафиксирован интенсивный артиллерийский огонь.

Это произошло всего за 15 минут до начала режима прекращения огня.

По состоянию на 4:00 по местному времени война между Иоанном и Израилем официально закончилась.

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