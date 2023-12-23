Взрыв во Львове: под завалами обнаружили тело женщины

Под завалами дома во Львове, который взорвался в субботу вечером, спасатели обнаружили тело женщины. Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает УНН.

Детали

Во время спасательной операции по состоянию на 22:25 работники ГСЧС вытащили из-под завалов двух человек, в частности ребенка.

С места происшествия в больницу госпитализированы 4 человека, из них 2 ребенка. К месту следует кинологическое отделение ГУ ГСЧС. Привлечено 53 человека и 12 ед. техники ГСЧС.

По данным МВД, по предварительной информации, взорвалась газовоздушная смесь. Разрушена стена с последующим последующим горением.

Напомним,

Во Львове вечером в субботу в двухэтажном частном жилом доме произошел взрыв.

Из-за взрыва во Львове с ожогами госпитализировали двух детей и двух женщин