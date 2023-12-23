Взрыв во Львове: под завалами обнаружили тело женщины
Тело женщины было найдено после взрыва газовоздушной смеси в доме во Львове, четыре человека, в том числе двое детей, были госпитализированы.
На Днепропетровщине вечером сбили 4 российских беспилотника
Украинские войска сбили четыре российских беспилотника в Днепропетровске, воздушная тревога длилась более двух часов.
Из-за взрыва во Львове с ожогами госпитализировали двух детей и двух женщин
Четыре человека получили ранения в результате взрыва дома во Львове; продолжаются поиски двух мужчин.
Семь человек пострадали из-за вечернего обстрела Херсона
В результате российского обстрела Херсона семь человек получили ранения, двое госпитализированы, повреждена инфраструктура.
Во Львове произошел взрыв в частном доме, под завалами могут быть люди
Взрыв разрушил дом во Львове, возможно, под завалами оказались люди; ребенок был спасен и оказана медицинская помощь.
В России Екатерине Дунцовой запретили баллотироваться против Путина на президентских выборах
Экс-тележурналистку Екатерину Дунцову сняли с президентской гонки в России из-за вероятных нарушений. Она планирует обжаловать это решение.
Президент Польши наложил вето на закон о финансировании государственных СМИ
Президент Польши Дуда наложил вето на закон о финансировании государственных СМИ, ссылаясь на нарушение конституции и демократии. Он призывает к законной реформе государственных СМИ на фоне правительственного конфликта.
Умер экс-нардеп, председатель Киевского общества "Мемориал" Роман Круцик
Роман Круцик, бывший народный депутат и историк, который работал над раскрытием сталинских преступлений, умер в возрасте 79 лет и будет похоронен в Демьяновом Лазе.
Возможность сбивать российские истребители является ключом к завершению войны - Зеленский в обращении
Зеленский считает усиленную противовоздушную оборону, которая препятствует российским самолетам, ключом к справедливому завершению войны и благодарит союзников за поддержку.
По факту ранения пятерых работников ТЭС в Курахово начато расследование
После обстрела инфраструктурного объекта в Курахово прокуратура начала досудебное расследование очередного военного преступления рф.