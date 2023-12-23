Из-за взрыва во Львове с ожогами госпитализировали двух детей и двух женщин

Двух детей и двух женщин госпитализировали с ожогами в больницу, их состояние нетяжелое, еще двух мужчин ищут спасатели, они могут находиться под завалами, сообщил городской председатель Андрей Садовый, передает УНН.

Детали

Предварительно, произошел взрыв газа в гараже частного дома во Львове. Движение по улице Княгини Ольги от Сахарова до Владимира Великого в направлении Научной перекрыто.

Контекст

В субботу вечером, 23 декабря, во Львове, в частном доме на улице Княгини Ольги произошел взрыв. На месте происшествия на месте работают спасатели.

Движение по улице Княгини Ольги от улицы Сахарова до улицы Владимира Великого в направлении улицы Научной перекрыли. Патрульные обеспечивают регулирование дорожного движения, и осуществляют охрану места происшествия.

Взрыв на территории бывшего завода в Киеве: управляющему частной мастерской поставлено в известность о подозрении

Известно, что дом двухэтажный, есть разрушения и капитальных, и основных стен. Продолжаются работы по разбору завалов. В доме проживали две семьи.