В Херсоне слышны взрывы, передает УНН со ссылкой на Суспільне.

Отметим, что воздушную тревогу в Херсонской области не объявляли.

Городские и областные власти информацию о взрыве не комментировали.

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